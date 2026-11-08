ABC ha scelto la data: la terza stagione di High Potential debutterà negli Stati Uniti martedì 5 gennaio 2027, alle 21:00. La serie con Kaitlin Olson torna con un posto di primo piano nel palinsesto invernale del network.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Quando torna negli Stati Uniti

Il debutto è fissato alle 21:00, ora della costa orientale, e apre la serata del martedì di ABC: alle 20:00 va in onda la quinta stagione di Will Trent, alle 22:00 tocca alla nuova docuserie Surviving a Scandal. C’è però un secondo appuntamento, ancora più visibile: la serie avrà uno spazio speciale dopo il Super Bowl LXI, domenica 14 febbraio 2027, alle 22:15, la collocazione che il network riserva ai titoli su cui punta di più.

Negli Stati Uniti c’è anche lo streaming: gli episodi vanno in onda il martedì su ABC e sono disponibili il giorno dopo su Hulu. In Italia non è stata annunciata alcuna data: le indicazioni diffuse riguardano la programmazione americana, le stagioni precedenti sono distribuite su Disney+ e resta da capire quando arriveranno i nuovi episodi. Nel nostro fuso orario la prima puntata andrà in onda alle 3:00 di notte di mercoledì 6 gennaio, mentre lo speciale del 14 febbraio corrisponderà alle 4:15 di lunedì 15.

Cambia la guida creativa e il cast

Dietro la macchina da presa la conduzione passa di mano: Todd Harthan, showrunner e produttore esecutivo delle prime stagioni, lascia la serie per seguire altri progetti in casa Disney, tra cui lo sviluppo di Eragon per Disney+. Arrivano al suo posto Nora e Lilla Zuckerman, già autrici per la serie investigativa Poker Face di Rian Johnson e coinvolte nel progetto cinematografico Scream 8.

Novità anche davanti alla camera. Steve Howey, che interpretava il capitano Nick Wagner, non tornerà come presenza fissa: il finale della seconda stagione è stato il suo ultimo episodio da membro regolare del cast. L’uscita pesa, visto il rapporto costruito con Morgan, la protagonista interpretata da Kaitlin Olson, e il possibile sviluppo sentimentale tra i due personaggi. Il destino di Wagner, rimasto in sospeso, è dunque uno dei nodi che i nuovi episodi dovranno sciogliere, insieme al mistero su Roman, l’ex compagno di Morgan e padre di Ava, linea narrativa portante fin dall’esordio.

Il cast confermato e i numeri della serie

Accanto a Olson tornano Daniel Sunjata nei panni del detective Adam Karadec, Judy Reyes, Javicia Leslie, Deniz Akdeniz, Amirah J e Matthew Lamb. Al momento non è stato annunciato ufficialmente nessun nuovo ingresso.

La terza stagione era stata confermata il 5 marzo 2026 tramite l’account Instagram ufficiale della serie. La scelta di collocare il debutto a gennaio risponde anche alla volontà di ABC di accorciare le attese fra una puntata e l’altra che avevano caratterizzato la stagione precedente. I dati, del resto, sostengono la scommessa del network: nessuna serie scripted di ABC aveva fatto meglio, nei numeri lineari a sette giorni, da novembre 2020, quando il primato apparteneva a Grey’s Anatomy.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI