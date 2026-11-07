Antonella Clerici porta The Voice Senior a vincere la prima serata di venerdì 6 novembre: la semifinale del talent di Rai Uno ha raccolto 3.024.000 telespettatori e il 20,7% di share. Su Canale 5 la serata del Grande Fratello Vip si chiude invece a 1.827.000 spettatori e al 15,6%.

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La semifinale di The Voice Senior

Sul palco si sono affrontati i concorrenti dei team guidati da Nek, Fiorella Mannoia, Arisa e Rocco Hunt con Clementino, in una puntata che ha tenuto davanti alla tv oltre tre milioni di persone. Rispetto a sette giorni prima il dato è in leggera flessione: allora lo show era stato seguito da 3,28 milioni di spettatori con il 23,4% di share.

Sull’arco dell’intera stagione la media resta comunque alta: 3,3 milioni di telespettatori e circa il 23,5% di share, in crescita rispetto ai 3.217.000 spettatori e al 22,83% con cui il programma aveva chiuso un anno fa.

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip

Alla guida della serata di Canale 5 c’erano Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La puntata ha visto l’elezione di Guendalina Tavassi a seconda finalista, l’uscita di Alex Belli e gli scontri di Valeria Marini con Andreas Muller. I 1.827.000 telespettatori e il 15,6% di share si discostano poco dai numeri delle altre puntate, e la media stagionale si aggira intorno a 1,78 milioni di persone con il 16,30%, un valore vicino a quello della scorsa edizione. Gli autori sperano che la finale, come già accaduto in passato, porti numeri più consistenti e alzi anche la media complessiva.

Il confronto con le sedicesime puntate delle edizioni precedenti mostra un calo netto: fino alla scorsa primavera il reality era sempre rimasto sopra i due milioni. Si va dai 3.743.000 spettatori con il 19,00% dell’11 marzo 2020 ai 3.379.000 con il 18,69% del 6 novembre 2020, dai 3.098.000 con il 19,61% del 5 novembre 2021 ai 2.596.000 con il 20,71% del 10 novembre 2022, fino ai 2.052.000 pari al 18,2% del 12 maggio 2026.

Come sono andate le altre reti

Su Rai Due la sesta puntata della sesta stagione de L’Ispettore Coliandro ha intrattenuto 640.000 telespettatori, con il 3,8% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la pietra filosofale ha attirato 1.214.000 spettatori, pari al 7,9%. Chiude il quadro Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4: 984.000 telespettatori e il 7,6% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI