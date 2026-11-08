Francesco Giorgino torna su Rai 1 con “XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro”, nuova edizione del suo programma di approfondimento. Andrà in onda a partire da lunedì 23 novembre, in seconda serata, con cadenza settimanale.

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Il ritorno di Giorgino su Rai 1

Il conduttore riporta in video un format che segue l’attualità da vicino e passa dalla politica all’economia, dalla cultura alle trasformazioni della società. Il racconto prende forma attraverso interviste, reportage, confronti in studio e lettura dei dati, per dare al pubblico una cronaca degli avvenimenti e, insieme, gli strumenti per interpretarli.

La trasmissione cerca di leggere il presente senza perdere di vista ciò che verrà, con particolare attenzione ai giovani e al mondo digitale, due ambiti che sempre più spesso anticipano i cambiamenti destinati a riguardare tutti. Collocato in seconda serata, il programma ha spazio per un approfondimento disteso, senza i ritmi compressi dei programmi di prima serata.

Un appuntamento fisso del lunedì

Chi segue il programma ritrova così un appuntamento stabile a inizio settimana, pensato per affiancare all’analisi dei fatti uno sguardo proiettato in avanti. Temi economici, dinamiche politiche e fenomeni culturali vengono affrontati di volta in volta con ospiti e servizi dedicati, mentre l’analisi dei dati serve a dare misura a fenomeni che altrimenti restano difficili da inquadrare.

Il via è fissato per lunedì 23 novembre su Rai 1, in seconda serata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI