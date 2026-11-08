Luca Zingaretti è il protagonista de Il Capo Perfetto, la nuova serie in sei episodi che arriva solo su Netflix il 2 dicembre. Si tratta di un dramedy prodotto da Cattleya, parte di ITV Studios, e ambientato nella Motor Valley emiliana.

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Il debutto su Netflix

Gli episodi entrano nel catalogo della piattaforma il 2 dicembre 2026. In un primo momento l’uscita era stata indicata per il 2025, poi è stata rinviata di un anno. La produzione è di Cattleya, società che fa capo a ITV Studios, con il supporto della Regione Emilia-Romagna attraverso la sua Film Commission.

La trama

Al centro della storia c’è Giulio Zagni, l’uomo che tutti chiamano il capo perfetto. Guida una fabbrica di volanti per auto, un’azienda che ha costruito con le sue mani, ed è amato dai dipendenti come dalla famiglia: quando intorno a lui qualcuno vacilla, è sempre lui a rimettere insieme i pezzi, qualunque sia il prezzo. Quando questo ingranaggio perfettamente oliato si inceppa, però, le sue certezze crollano e la vita professionale e personale dell’imprenditore modello sbanda del tutto, tra imprevisti tragicomici e colpi di genio.

La serie nasce da El buen patrón, il film spagnolo del 2021 interpretato da Javier Bardem e diretto da Fernando León de Aranoa, che ne firma anche il soggetto.

Il cast e chi dirige la serie

Accanto a Zingaretti ci sono Alessia Giuliani nei panni della moglie, Carmine Buschini e Laura Cravedi in quelli dei figli, Giovanni Esposito e Francesco Colella come collaboratori dell’imprenditore, mentre Stefano Pesce interpreta un funzionario della Ferrari. Completano il cast Alberto Boubakar Malanchino, Sara Drago, Cristina Cappelli, Sara Mondello, Anna Bisciari e Cristina Parku, con la partecipazione di Nek e con Filippo Tortu, Leonardo Manera, Raul Cremona, Anna Carol, Dente e Davide Toffolo in veste di special guest.

I primi tre episodi sono diretti da Roan Johnson, gli ultimi tre portano la firma di Niccolò Falsetti. La sceneggiatura è affidata a Davide Lantieri, Michele Pellegrini, che ricopre anche il ruolo di head writer, Marco Pettenello, Serena Patrignanelli e Virginia Virilli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI