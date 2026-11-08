Sabato 7 novembre Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, le due trasmissioni che si contendono il prime time del fine settimana, si sono ritrovate di nuovo a confronto. Su Rai Uno il programma di Milly Carlucci ha toccato il miglior share di questa edizione, mentre su Canale 5 quello di Maria De Filippi si è confermato il più seguito in valori assoluti.

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Ballando con le Stelle firma il record di share dell’edizione

La sesta puntata dello show di Rai Uno ha raccolto 2.874.000 telespettatori con il 26,93% di share: in questa edizione il programma di Milly Carlucci non era mai arrivato così in alto. Prima del via, l’anteprima Ballando Tutti in Pista aveva portato davanti alla tv 3.733.000 spettatori, pari al 21,7% di share.

Nella serata si sono alternati i commenti al caso di Alberto Ravagnani e Pierluigi Diaco, le esibizioni dei ballerini ancora in gara, l’uscita di scena di Jimmy Ghione e il suo rientro in gioco grazie alla wild card di Matteo Addino.

Nel corso della stagione i valori sono rimasti stabili: il debutto del 3 ottobre ha segnato 2.485.000 spettatori e il 25,6% di share, il 10 ottobre 2.479.000 e il 24,3%, il 17 ottobre 2.421.000 e il 24,8%, il 24 ottobre 2.609.000 e il 24,5%, il 31 ottobre 2.461.000 e il 23,6%. Al momento la media è di 3,56 milioni di spettatori con il 21,25% per l’anteprima e di 2,5 milioni con il 24,6% per la puntata classica.

Tu Si Que Vales avanti negli spettatori, ma in calo sull’anno scorso

Su Canale 5 la serata di Maria De Filippi, con Sabrina Ferilli tra i giurati, le performance dei concorrenti e la lip sync battle, ha interessato 3.555.000 telespettatori, pari al 24,31% di share. Con questi numeri la trasmissione resta tra le più viste dell’emittente, ma risulta in flessione rispetto a dodici mesi prima.

Dopo sei appuntamenti la media si ferma a 3,3 milioni di spettatori e al 24% di share, cioè mezzo milione di telespettatori in meno e tre punti di share in meno rispetto al 2025. Le singole puntate hanno ottenuto 3.403.000 spettatori e il 25,5% il 3 ottobre, 3.477.000 e il 24,6% il 10 ottobre, 3.342.000 e il 24,4% il 17 ottobre, 3.451.000 e il 23,4% il 24 ottobre, 3.177.000 e il 22,5% il 31 ottobre.

Vent’anni di ascolti a confronto

Alla sesta puntata della prima edizione, il 12 febbraio 2005, Ballando con le Stelle arrivava a 6.483.000 spettatori e al 28,89% di share; l’anno successivo erano 5.957.000 con il 30,88%. Poi i valori assoluti sono scesi: 4.605.000 nel 2006, 4.019.000 nel 2014, fino ai 2.941.000 e al 23,34% del 1 novembre 2025. Lo share, nelle ultime stagioni, si è mantenuto intorno al 25%, un risultato notevole per una trasmissione in onda senza interruzioni dal 2005.

Tu Si Que Vales ha esordito l’8 novembre 2014 con 5.202.000 spettatori e il 23,92% di share. I picchi sono arrivati nella quarta e nella quinta edizione, quando alla sesta puntata superava i cinque milioni di spettatori e il 30% di share: 30,07% nel 2017 e 30,21% l’anno seguente. L’ultima rilevazione utile, il 1 novembre 2025, parlava di 3.915.000 spettatori e del 25,90% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI