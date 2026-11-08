Da domenica 8 novembre la seconda serata di Rai3 riaccoglie Allegro ma non troppo, il programma di Luca Barbareschi. L’attualità viene raccontata attraverso quello che il conduttore chiama «intrattenimento intelligente», lontano dall’informazione in senso stretto, con un tono che vuole essere serio ma non serioso. Il debutto è affidato alla politica.

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Il ritorno in seconda serata

Si parte alle 23.15, quando la prima serata della rete si è ormai chiusa, dal Teatro Eliseo di Roma. Ogni episodio ruota attorno al tema della serata e a un ospite principale, scelto in funzione di quel tema. Barbareschi lo intervista a tu per tu, poi il confronto si allarga a tre o quattro «compagni di viaggio», ognuno con una prospettiva originale. Ricky Tognazzi, Serena Autieri, Natasha Stefanenko e Lina Sastri sono alcuni dei nomi passati dietro il bancone del programma.

La produzione è di Rai Cultura e Ballandi s.r.l., la regia di Flavia Unfer, e la musica dal vivo è affidata alla band; chi preferisce può seguirlo anche su RaiPlay. Il progetto è firmato dallo stesso Barbareschi con Giovanni Filippetto, Andrea Minuz e Stefano Pistolini.

Il metodo del paradosso

Il tema della serata viene affrontato partendo dal suo rovescio, cioè dal punto di vista che di solito nessuno sceglierebbe per primo. Il metodo di lavoro è il paradosso, e il conduttore lo chiarisce con un esempio.

Per esempio: se dico che un bravo chirurgo deve sapere operare il corpo umano e guarirlo come un bravo salumiere taglia a mano un prosciutto senza rovinarlo, può essere un paradosso un po’ estremo ma serve per far arrivare un concetto

L’ironia, tiene a precisare, nasce dalla competenza e dall’autorevolezza di chi siede in studio e non da un mestiere comico. Anche quando descrive se stesso, del resto, Barbareschi resta fedele al titolo della trasmissione.

Ho la fortuna di avere una grande famiglia con tanti figli e nipoti che mi aiuta a essere sereno, cioè allegro, quando devo, ma non troppo

La prima puntata e i suoi ospiti

Il debutto tratta della politica: che cosa le è accaduto nell’ultimo decennio, come è cambiata e in che modo la si comunica ai tempi dei social.

L’ospite principale è Claudio Velardi, affiancato da Fausto Bertinotti, Eric Bogosian e Christian Rocca.

Gli ospiti vengono dal mondo della cultura, dello spettacolo e del giornalismo; nel corso della stagione sono attesi anche Giada Biaggi, Francesco Bonami, Francesco Borgonovo, Andrea Carandini, Giancarlo Dotto, Vera Gheno e Michele Masneri.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI