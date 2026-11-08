Le riprese della seconda stagione di Alien: Pianeta Terra sono finite. La conferma viene da uno dei protagonisti, che l’ha pubblicata direttamente dal set, e la produzione passa ora alla post-produzione.

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Riprese concluse, la conferma arriva dal set

La notizia l’ha data Babou Ceesay, che nella serie interpreta il cyborg Morrow, al servizio della potente Weyland-Yutani. In una storia su Instagram l’attore appare davanti a uno striscione con una scritta inequivocabile:

It’s a wrap, folks

L’espressione si usa tradizionalmente per segnalare la fine di un set. Pochi giorni prima Ed Moore, regista dell’episodio conclusivo della seconda stagione, aveva anticipato che i lavori principali stavano per chiudersi. Da FX non è ancora arrivato un comunicato ufficiale, ma il messaggio dell’attore vale come conferma diretta di chi era sul posto.

Dalla Thailandia a Londra, si passa alla post-produzione

Finire le riprese è un passaggio importante, ma gli episodi non sono per questo già pronti per il pubblico. Una serie con creature aliene, mondi futuristici e un pesante lavoro sugli effetti digitali ha davanti mesi di montaggio, sonorizzazione e post-produzione. La seconda stagione è stata girata ai Pinewood Studios di Londra, mentre la prima aveva avuto come base la Thailandia.

Al momento non è stata annunciata una data d’uscita ufficiale, e qualsiasi previsione sul debutto resta indicativa finché FX non diffonderà il proprio calendario. La seconda stagione era stata confermata nel novembre 2025, dopo il debutto della serie nell’agosto dello stesso anno.

Dove vederla, tra FX, Hulu e Disney+

Quando arriverà, la seconda stagione debutterà su FX e Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale. Nei nuovi episodi torneranno Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Essie Davis e Babou Ceesay, insieme ad altri membri del cast originale. Tra le aggiunte figurano Peter Dinklage, Tracey Ullman, Sam Spruell e Jerome Flynn.

La storia è ambientata nel 2120, due anni prima degli eventi del film Alien di Ridley Scott, e segue Wendy, la giovane interpretata da Sydney Chandler, la cui coscienza è stata trasferita in un corpo sintetico nell’ambito di un programma sperimentale della Prodigy Corporation. L’arrivo sulla Terra di pericolose forme di vita extraterrestre, Xenomorfi compresi, ha trasformato l’esperimento in una lotta per la sopravvivenza e per il controllo del pianeta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI