La frattura tra Riccardo e Nicoletta resta aperta e a Il Paradiso delle Signore tocca a Umberto provare a ricucirla: il commendatore cerca un contatto con la nuora per capire come risolvere i problemi che ha con il figlio. Intanto la soap cambia giorni e orari per l’intera settimana.

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Umberto va a cercare Nicoletta

Il commendatore si dà come obiettivo rintracciare la nuora, convinto che proprio da lei passi la possibilità di rimettere in piedi il rapporto con Riccardo. All’inizio prova a mettersi in contatto con lei, poi nella puntata di sabato 14 novembre sceglie di darsi da fare in prima persona, sperando di riaprire un dialogo con Nicoletta e di affrontare la crisi che sta travolgendo il figlio.

Palinsesto straordinario, si comincia martedì

Lunedì 9 novembre la puntata salta: Rai1 trasmette la messa del Papa in diretta da Buenos Aires e la soap lascia spazio allo speciale. La serie torna eccezionalmente in onda da martedì 10 a venerdì 13 alle 16:00, con l’ultimo appuntamento sabato 14 alle 15.10, sempre su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay.

Cosa succede nelle puntate

Martedì 10 novembre, per il compleanno di Mirella arriva un permesso speciale firmato da Elisa, mentre le Veneri si accordano per organizzarle una festa a sorpresa. In casa Puglisi l’aria è cambiata: Ciro e Concetta non vedono di buon occhio l’arrivo di Carmine a Milano e la cena a cui Lia invita il padre non fila liscia. Iacopo vuole dedicare un reportage alla GMM e chiama Jean Paul Rossini, giornalista parigino che firma un’importante rivista di moda francese, scoprendo che lo lega a Roberto una vecchia conoscenza. Riccardo, dal canto suo, non riesce a rintracciare Nicoletta, che si è spostata in una località che nessuno conosce: preso dallo sconforto, ricade nell’alcol e nelle pillole.

Mercoledì 11 Jean Paul nota la competizione che divide Roberto e Iacopo e, per il suo reportage, propone un confronto tra la GMM e il Paradiso. Giovedì 12 Carla si rivolge a Umberto per la mostra dei Corsi al Circolo: Rebecca ha negato il permesso e serve il suo intervento.

Venerdì 13 Lia deve dire alla madre che il padre si trova a Milano. Nella stessa giornata Riccardo ammette di aver preso di nuovo le pillole: Marcello gli resta accanto, ma si convince di non poter affrontare la cosa da solo e chiede l’aiuto di Adelaide.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI