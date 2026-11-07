Netflix proseguirà il racconto di Joanne e Noah: Nobody Wants This avrà una quarta stagione. L’ufficialità è arrivata il 6 novembre, a poche settimane dall’approdo del terzo ciclo di episodi sulla piattaforma.

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Il rinnovo e i numeri del debutto

La piattaforma ha diffuso la conferma attraverso i propri canali ufficiali, con un video sui social che mostra la scena della proposta tra Kristen Bell e Adam Brody e la reazione dell’attrice alla scritta «Season 4 is coming!». Il terzo ciclo di episodi era arrivato sul servizio il 22 ottobre e nel primo fine settimana ha totalizzato 6,2 milioni di visualizzazioni, con il piazzamento come seconda serie in lingua inglese più vista della settimana e come miglior esordio dell’anno per una commedia già avviata. Più indietro nel tempo, la prima stagione del 2024 è rimasta otto settimane nella top 10 globale delle serie in lingua inglese, mentre la seconda si è fermata a quattro.

Tracey Pakosta, vicepresidente della comicità di Netflix per gli Stati Uniti, ha definito la serie un fenomeno culturale. Dietro la macchina da presa resta lo stesso gruppo di lavoro: Erin Foster è creatrice, co-showrunner e produttrice esecutiva insieme a Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, mentre Kristen Bell figura tra i produttori esecutivi con Sara Foster, Nora Silver, Steven Levitan, Danielle Stokdyk, Jeff Morton e Oly Obst per 3arts. La produzione è affidata a 20th Television e le riprese torneranno a svolgersi a Los Angeles, la città in cui la storia è ambientata.

Da dove riparte la storia di Joanne e Noah

Il nuovo ciclo di episodi parte dalla conclusione del precedente, che ha portato i due protagonisti a compiere un passo importante: completato il percorso di conversione all’ebraismo, Joanne ha sposato Noah con una cerimonia a sorpresa sulla spiaggia di Malibu. Il matrimonio, però, non è ancora arrivato all’orecchio di tutti. Jenni Konner, co-showrunner e produttrice esecutiva, ha fatto sapere che al ritorno della serie in parecchi scopriranno che i due sono già marito e moglie.

La quarta stagione continuerà quindi a seguire la costruzione della vita di coppia, dopo le differenze culturali e religiose che hanno segnato la relazione fin dall’inizio. Come ha spiegato la stessa Erin Foster, per Joanne la conversione ha un valore diverso da quello di un punto d’arrivo: i due appartengono a mondi diversi e devono ancora imparare a stare insieme, misurandosi con le rispettive abitudini. Spazio anche al fronte Sasha, Esther e Morgan, rimasto sospeso: Esther ha scoperto che il marito, da cui è separata, ha avuto un rapporto con Morgan a New York, mentre quest’ultima ha saputo che Sasha il giorno prima era stato con Esther.

Cast, episodi e data d’uscita

Per ora Netflix non ha comunicato quando debutterà la quarta stagione né quanti episodi conterrà, e non esiste ancora un trailer: la promozione dei nuovi capitoli non è partita. Manca anche un elenco ufficiale del cast, anche se il rinnovo lascia intendere il ritorno dei volti storici, a partire da Kristen Bell e Adam Brody nei panni di Joanne Williams e Noah Roklov, affiancati da Justine Lupe (Morgan), Timothy Simons (Sasha) e Jackie Tohn (Esther). La serie sarà come sempre disponibile in streaming su Netflix, dove sono già presenti le prime tre stagioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI