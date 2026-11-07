Netflix ha ordinato due stagioni di Midnight Sun, l’adattamento animato per adulti del romanzo di Stephenie Meyer che racconta Twilight dal punto di vista di Edward Cullen. L’ordine è stato reso noto durante l’ultima trimestrale di Lionsgate, la società che sviluppa e produce il progetto.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un ordine doppio, caso raro su Netflix

L’annuncio è arrivato con la call sui risultati di Lionsgate del 5 novembre: Kevin Beggs, presidente di Lionsgate Television, ha parlato di due stagioni di animazione per adulti destinate alla piattaforma. La mossa è insolita, perché Netflix di norma commissiona una sola stagione quando lancia una serie nuova. Il progetto era stato presentato a settembre 2024 e ora arriva con un impegno già raddoppiato.

Secondo Beggs, l’amore di Meyer per la televisione e per l’animazione ha portato direttamente all’adattamento, e la casa di produzione ha grandi aspettative: la serie viene considerata una continuazione e un’espansione dell’universo di Twilight. Ha aggiunto che l’autrice e il suo team sono molto coinvolti e guidano il processo insieme a Lionsgate e a Netflix.

Sul fronte del pubblico, Adam Fogelson, presidente del Motion Picture Group di Lionsgate, ha descritto un fandom affamato di contenuti più autentici: “Desperate for more authentic content.”

Dal libro all’animazione

Midnight Sun è uno dei romanzi più travagliati degli ultimi anni: Meyer lo ha pubblicato nel 2020, quindici anni dopo Twilight, al termine di un rinvio lunghissimo causato dalla diffusione online di un manoscritto incompleto nel 2008. La storia ripercorre le vicende del primo libro seguendo i pensieri di Edward Cullen, il vampiro centenario che si innamora di una ragazza umana alla quale non riesce a resistere. I film della saga, con Robert Pattinson e Kristen Stewart, erano usciti nelle sale a partire dal 2008 e si erano chiusi nel 2012 con le due parti di Breaking Dawn.

Sinead Daly guida la serie come showrunner e produttrice esecutiva. Lynn Wang ricopre il ruolo di supervising director, mentre Meyer figura tra i produttori esecutivi insieme a Meghan Hibbett, Wyck Godfrey, Marty Bowen, Erik Feig e Samie Kim Falvey. La produzione è di Lionsgate Television, con la partecipazione di Fickle Fish Films, la società della stessa Meyer.

Quando arriverà

Una data di uscita ufficiale non c’è. Secondo le stime circolate, la lavorazione dovrebbe occupare il periodo tra agosto 2026 e maggio 2027, con Los Angeles come base per la registrazione delle voci: sono però ipotesi, non piani confermati da Netflix. Il debutto difficilmente arriverà prima della fine del 2027 e, con ogni probabilità, slitterà al 2028 o più avanti. A luglio 2026 una casting call aveva avviato la ricerca dei doppiatori, ma i nomi del cast vocale non sono ancora stati annunciati.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI