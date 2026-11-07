Da venerdì 6 novembre è disponibile in esclusiva su HBO Max Melania Rea, la nuova serie HBO Original in quattro episodi, uno a settimana, con Maria Esposito e Daniele Rienzo nei panni di Melania Rea e Salvatore Parolisi. Il progetto è diretto da Stefano Mordinia e prodotto da Simona Ercolani e Teresa Carducci. Ha avuto l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle dedicata alle serie.

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Il cast, la regia e come vedere la serie

Alla regia c’è Stefano Mordinia, mentre la produzione, per Stand By Me, è firmata da Simona Ercolani e Teresa Carducci. Il soggetto è di Doriana Leondeff e Bianca Rondolino, che hanno scritto la sceneggiatura insieme a Mariano Di Nardo e Gloria Mottarelli.

Nel cast, oltre a Maria Esposito e Daniele Rienzo, ci sono Michela Cescon, Carmen Pommella, Antonio Buonanno, Francesco Rungi e Giulia Ercolini. Per vedere i quattro episodi serve un abbonamento a HBO Max: la serie singola e le singole puntate non si possono acquistare, e le puntate escono con cadenza settimanale. Prima del debutto sono stati presentati il trailer ufficiale e la key art.

Cosa raccontano i quattro episodi

Il racconto va oltre le tappe di un procedimento penale: al centro c’è una donna giovane, con i suoi desideri e le sue aspirazioni, e una relazione che dietro un’apparente normalità lascia emergere dinamiche di possesso, controllo e sopraffazione, fino alla verità processuale. Passato e presente si intrecciano, il ritmo è quello del thriller psicologico e lo sguardo resta intimo e contemporaneo, per riflettere sui meccanismi della violenza di genere, della manipolazione e dell’abuso dentro le mura domestiche. La prima puntata si apre con Parolisi in preda al panico mentre denuncia la scomparsa della moglie.

Si parte dal 20 aprile 2011, quando il corpo di Melania Rea, ventinovenne, viene ritrovato in un bosco a Ripe di Civitella, nel parco nazionale d’Abruzzo, a poca distanza da dove viveva con il marito, il caporal maggiore dell’esercito Salvatore Parolisi, e con la figlia Vittoria, che allora aveva 18 mesi. Da lì ha avuto avvio una delle indagini più seguite dai media e più controverse degli ultimi anni, un caso che ha contribuito a portare al centro del dibattito pubblico il tema della violenza di genere e il concetto di femminicidio.

Il contributo della famiglia Rea

A quindici anni dal delitto che sconvolse il territorio tra Ascoli e Teramo, la serie si basa su un lavoro di ricostruzione condotto insieme alla famiglia di Melania (i genitori e il fratello Michele) e sul confronto con alcune figure centrali della vicenda: il legale della famiglia, la criminologa e consulente Margherita Carlini, chi ha indagato sul campo e i cronisti che hanno raccontato il caso. Questo percorso ha aperto l’accesso a fatti, aneddoti e testimonianze dirette, oltre che a fonti documentali verificate.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio di Fondazione Una Nessuna Centomila, realtà di riferimento in Italia nell’impegno contro la violenza di genere e nella sensibilizzazione su questi temi. C’è anche un contributo musicale: BigMama, per il Laboratorio Artistico della Fondazione, firma l’inedito ‘Cicatrice’, il brano che accompagna i titoli di coda dell’episodio finale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI