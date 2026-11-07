Al Grande Fratello Vip 2026 Marina La Rosa vive un momento che non si aspettava più: la prima finalista di questa edizione ritrova nella casa i figli Renato e Gabriele, entrati a sorpresa per abbracciarla.

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L’abbraccio a sorpresa

La scena va in onda nella sedicesima puntata, trasmessa venerdì 6 novembre su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione. I due ragazzi raggiungono la madre nel localino e lei reagisce con puro stupore: Marina non riesce a credere che siano davvero lì davanti a lei.

«No, ma veramente è successa sta cosa? Grazie! So che vi state vergognando moltissimo».

La conduttrice le chiede se voglia dire loro qualcosa, e la risposta mostra quanto la sorpresa fosse inattesa: fino a poco prima, racconta Marina, era certa che non sarebbero mai venuti, perché glielo avevano detto. Renato ha 17 anni e Gabriele 15, e sono nati dall’amore con l’ex marito Guido Bellitti, da cui si è separata nel 2021 dopo 11 anni di matrimonio.

La distanza dai figli

Prima dell’ingresso, Marina aveva raccontato cosa significhi per lei stare lontana da loro per quasi due mesi, tra le mura della casa più spiata d’Italia. Il pensiero, dice, va sempre allo stesso punto: il contatto fisico che le manca.

«Mi mancano, mi manca l’odore, il tatto. Mi manca tutto. Poi sono già più alti di me e rivedendoli saranno ancora più alti. Immagino più volte al giorno il momento in cui ci riabbracceremo. Spero che mi seguano, anche se loro non guardano molta tv. A volte mi chiedo “chissà se mi seguono, che pensano di me finalista”».

Parla del legame con i due figli come di qualcosa di viscerale, una sintonia che definisce incredibile, e li descrive come ragazzi più introversi che espansivi, ma simpatici. Anche su se stessa come madre ha le idee chiare:

«Cerco di essere una mamma che ascolta le proprie esigenze, cerco di capire ed ascoltare».

Gli specchi e il videomessaggio

La sorpresa era però iniziata molto prima di quella sera. Qualche giorno prima dell’ingresso nel localino, i due ragazzi erano infatti entrati nella casa nascondendosi dietro gli specchi, per osservare la madre senza essere visti, e anche questo glielo ha rivelato Ilary Blasi. All’incontro si aggiunge un videomessaggio che Renato e Gabriele hanno voluto dedicarle, un altro tassello di una serata costruita per farle ritrovare, almeno per un momento, la sua famiglia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI