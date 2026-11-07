Questa sera, sabato 7 novembre, alle 21.25 su Rai 1, Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino saranno i ballerini per una notte della nuova puntata di Ballando con le stelle, in diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra.

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Pieraccioni e D’Aquino ballerini per una notte

I due attori con la loro esibizione richiamano una delle pellicole più amate del cinema comico italiano. A quasi trent’anni dal successo de Il Ciclone, Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino tornano insieme con una coreografia preparata per l’occasione. Il regista toscano, da sempre riluttante a esibirsi in passi di danza convenzionali, ha deciso di mettersi in gioco al fianco dell’amica. Il pubblico ricorda ancora le scene di flamenco del film, e stasera la coppia dovrà affrontare il giudizio tecnico della giuria guidata da Carolyn Smith.

Il nuovo film di Pieraccioni

La partecipazione alla trasmissione è anche l’occasione per presentare ‘Un weekend artificiale’, la commedia di cui Pieraccioni è regista e interprete, in arrivo nelle sale dal 12 novembre. Nel film l’attore interpreta Leonardo, un parrucchiere fiorentino invitato in una villa insieme ad altri sei sconosciuti per un esperimento: deve scoprire chi, tra loro, è un umanoide creato con l’intelligenza artificiale. Pieraccioni firma la sceneggiatura insieme a Filippo Bologna e Andrea Bassi. Nel cast compare anche Tosca D’Aquino.

La sfida in pista e la giuria

Per la puntata sono previste undici esibizioni. Le coppie in gara sono Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Alessandro Matri e Giada Lini, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Alberto Ravagnani e Erika Martinelli, Monica Guerritore e Luca Urso, Riccardo Rossi e Elisa Terrasi, Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sono stati eliminati sabato scorso e, insieme a Massimo Ghini e Valentina Fiorini, proseguono ad allenarsi con la speranza di un ripescaggio in occasione della decima puntata. L’esibizione dei ballerini per una notte mette in palio un tesoretto di punti da assegnare a una delle coppie in gara, e quei punti possono spostare gli equilibri della classifica. Le performance saranno accompagnate dalla Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca. La giuria è composta dalla presidente Carolyn Smith e da Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A bordo pista Simona Ventura e Francesca Fialdini, insieme a Rossella Erra, divideranno il tesoretto in tre parti e faranno avanzare in classifica le coppie che ritengono più meritevoli. I ‘Tribuni del popolo’ Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino commenteranno le esibizioni. Il giudizio finale spetta al pubblico da casa, che potrà votare le proprie coppie preferite sui social ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay.

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Questa sera, sabato 7 novembre, alle 21.25 su Rai 1, Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino saranno i ballerini per una notte della nuova puntata di Ballando con le stelle, in diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra.

Pieraccioni e D’Aquino ballerini per una notte

I due attori con la loro esibizione richiamano una delle pellicole più amate del cinema comico italiano. A quasi trent’anni dal successo de Il Ciclone, Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino tornano insieme con una coreografia preparata per l’occasione. Il regista toscano, da sempre riluttante a esibirsi in passi di danza convenzionali, ha deciso di mettersi in gioco al fianco dell’amica. Il pubblico ricorda ancora le scene di flamenco del film, e stasera la coppia dovrà affrontare il giudizio tecnico della giuria guidata da Carolyn Smith.

Il nuovo film di Pieraccioni

La partecipazione alla trasmissione è anche l’occasione per presentare ‘Un weekend artificiale’, la commedia di cui Pieraccioni è regista e interprete, in arrivo nelle sale dal 12 novembre. Nel film l’attore interpreta Leonardo, un parrucchiere fiorentino invitato in una villa insieme ad altri sei sconosciuti per un esperimento: deve scoprire chi, tra loro, è un umanoide creato con l’intelligenza artificiale. Pieraccioni firma la sceneggiatura insieme a Filippo Bologna e Andrea Bassi. Nel cast compare anche Tosca D’Aquino.

La sfida in pista e la giuria

Per la puntata sono previste undici esibizioni. Le coppie in gara sono Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Alessandro Matri e Giada Lini, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Alberto Ravagnani e Erika Martinelli, Monica Guerritore e Luca Urso, Riccardo Rossi e Elisa Terrasi, Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sono stati eliminati sabato scorso e, insieme a Massimo Ghini e Valentina Fiorini, proseguono ad allenarsi con la speranza di un ripescaggio in occasione della decima puntata. L’esibizione dei ballerini per una notte mette in palio un tesoretto di punti da assegnare a una delle coppie in gara, e quei punti possono spostare gli equilibri della classifica. Le performance saranno accompagnate dalla Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca. La giuria è composta dalla presidente Carolyn Smith e da Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A bordo pista Simona Ventura e Francesca Fialdini, insieme a Rossella Erra, divideranno il tesoretto in tre parti e faranno avanzare in classifica le coppie che ritengono più meritevoli. I ‘Tribuni del popolo’ Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino commenteranno le esibizioni. Il giudizio finale spetta al pubblico da casa, che potrà votare le proprie coppie preferite sui social ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI