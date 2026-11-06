Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai3 da lunedì 9 a venerdì 13 novembre, ogni sera alle 20.45, Michele e Silvia si trovano spiazzati: Renato ha deciso di vendere la casa in cui vivono.

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La vendita che manda in tilt i piani di Michele e Silvia

La notizia piomba su di loro come un fulmine a ciel sereno. I due inquilini non si aspettavano una mossa del genere e ora si chiedono se i loro risparmi bastino per rilevare l’immobile direttamente da Poggi. Il colloquio con l’agente immobiliare incaricato spegne ogni entusiasmo, perché la stima dell’appartamento supera di gran lunga le loro disponibilità e alimenta un senso di impotenza. Renato è sensibile al dispiacere della coppia, ma ha un’esigenza precisa: gli servono quei soldi per sostenere la figlia. Per venire incontro a Michele e Silvia si dichiara comunque aperto a una trattativa diretta, che alleggerirebbe il conto delle commissioni d’agenzia e lascerebbe aperta la possibilità di rivedere al ribasso la richiesta.

La nostalgia di Alberto Palladini complica tutto

Mentre Saviani e Graziani accarezzano l’idea di potercela fare, compare un nuovo ostacolo. Un incontro casuale con l’agente immobiliare risveglia in Alberto Palladini il ricordo del palazzo che un tempo era appartenuto alla sua famiglia, e l’avvocato decide di muoversi. Quando si presenta da Renato per avanzare la sua proposta, la coppia incassa una delusione difficile da digerire: i due erano ormai convinti di poter sostenere la trattativa, mentre ora il rischio concreto è che sia Palladini ad aggiudicarsi l’immobile. La perizia attesa per giovedì rende il quadro ancora più incerto, e il sogno di Michele e Silvia di diventare proprietari di una casa a cui sono legati da un affetto profondo rischia di svanire.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI