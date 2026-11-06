Manny Montana entra nel cast della quinta stagione di Tulsa King. Interpreterà Gilberto Torres con un ruolo ricorrente, mentre a New York sono in corso le riprese della nuova annata della serie con Sylvester Stallone.

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Gilberto Torres, il gangster che sa tutto di New York

Nel mondo di Tulsa King Gilberto Torres è un uomo che non ha bisogno di alzare la voce, perché la sua presenza si sente comunque. Criminale con una fitta rete di contatti nelle strade di New York, dove niente si muove senza che lui ne venga a sapere, ha un profilo che si incastra con il percorso della storia: la nuova stagione riporta Dwight Manfredi alle sue radici mafiose nella Grande Mela, cioè il terreno su cui Gilberto si muove da padrone.

La serie segue Dwight “The General” Manfredi, capo della mafia newyorkese appena uscito dal carcere dopo 25 anni e mandato dal suo boss a Tulsa, in Oklahoma, a mettere in piedi un giro d’affari. Manfredi è convinto che la sua famiglia criminale non abbia davvero a cuore i suoi interessi e costruisce una squadra fatta di personaggi improbabili per fondare un nuovo impero criminale in un posto che, per uno come lui, potrebbe benissimo essere un altro pianeta.

La carriera di Manny Montana, tra Rio e la Marvel

Il pubblico lo conosce soprattutto per Rio in Good Girls, il criminale che nella serie NBC finisce per diventare l’antagonista principale: per Montana i panni del cattivo non sono certo una novità. Negli ultimi anni è apparso anche in Ironheart, la produzione Marvel, oltre che in Conviction, Graceland, Westworld, Mayans M.C., Rosewood e The Following. Al cinema lo si è visto in The Mule di Clint Eastwood, in Blackhat di Michael Mann accanto a Chris Hemsworth e Viola Davis e in Undrafted. È rappresentato da Paradigm Talent Agency.

Nuovi ingressi nel cast e riprese a New York

La quinta stagione porta con sé altri cambiamenti: Scarlet Rose Stallone, che ha interpretato Spencer in tutte e quattro le annate precedenti, diventa membro fisso del cast. Entrano come series regular anche Erik Palladino, Glenn Fleshler, Anthony Skordi e Nickola Shreli.

Le riprese si svolgono a New York, una prima volta per una serie di Taylor Sheridan: le stagioni precedenti erano state girate ad Atlanta e in Oklahoma. Il rinnovo era stato annunciato il 5 ottobre 2026, giorno in cui sono partite anche le riprese, mentre la quarta stagione ha debuttato il 16 ottobre. Per la quinta non è ancora stata comunicata una data di uscita. Terence Winter firma i testi ed è produttore esecutivo insieme a Taylor Sheridan, Sylvester Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Thomas Kelly, Aron Gaudet, Gita Pullapilly e Keith Cox.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI