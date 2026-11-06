Su Rete 4 torna Tempesta d’amore con una nuova settimana di episodi. Quelli in onda dal 9 al 13 novembre rimettono al centro lo scontro tra Larissa e il cugino Stephan, fatto di ricatti, prove compromettenti e sospetti.

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La resa dei conti tra Larissa e Stephan

A inizio settimana Larissa è convinta di aver finalmente battuto il cugino, ma Stephan ha ancora un asso nella manica. Vuole raccogliere le prove per incastrare lei e Kilian e si affida di nuovo a Olivia per le indagini, anche se i risultati potrebbero rivelarsi assai diversi da quelli che spera.

Intanto Larissa gioca le sue carte. Sorprende Fanny con un regalo di peso, un viaggio in Amazzonia, e martedì prova a vestire i panni della moglie tradita: il cugino non le crede e passa all’attacco. Stephan ha una prova che coinvolge Fanny e Kilian e la mette alle strette, e la contromossa disperata della giovane non basta a ingannarlo.

Larissa vuole separare i due ragazzi, ma finisce per cedere lei: un malore la porta in ospedale. Yannik cerca di ricostruire l’accaduto, ma ogni indizio sembra puntare su Fanny. Provata dai sospetti di Kilian, lei arriva a temere di essere davvero responsabile dell’avvelenamento. Poi i due riescono a riavvicinarsi, mentre con Yannik le cose si complicano: Larissa lascia trasparire sentimenti assai lontani da quelli che lui sperava.

Gelosie incrociate: Leo, Elias ed Erik

Per Leo la situazione con Elias si fa sempre più complicata. Prova a soffocare quello che sente, ma quando lo vede in compagnia non riesce a celare la gelosia e si persuade che il calcio sia l’unica cosa che conta. Né Irmgard né Vincent, intanto, approvano la scelta del Neubach.

Poi Olivia racconta a Elias di essere stata ricattata da Stephan, e la rivelazione lascia il giovane di stucco. Leo raduna Lale, Alfons, Vincent ed Elias per una partitella senza pretese. Un momento di eccessiva vicinanza accende la tensione e, quando intuisce che l’altro gli nasconde qualcosa, sceglie di parlargli. Venerdì, ancora scosso, scende in campo deconcentrato e commette errori decisivi.

Anche Erik deve fare i conti con la gelosia. Yvonne gli svela i programmi per una serata a Lisbona e lui cerca di mostrarsi tranquillo, ma un incidente involontario con il telefono della moglie basta a scatenare la sua immaginazione.

Massimo, Werner e i sospetti di Christoph

Werner si affeziona sempre di più a Massimo e, venuto a conoscenza delle sue difficoltà economiche, si offre di aiutarlo. Il giovane rifiuta, e Christoph comincia a sospettare che il suo arrivo al Fürstenhof nasconda ben altre intenzioni. I sospetti irritano Werner, che sceglie comunque di sostenere Massimo dal punto di vista economico: questi accetta con apparente riluttanza e ottiene proprio ciò di cui aveva bisogno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI