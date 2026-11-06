Domenica 8 novembre, a partire dalle 21.20 su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte. La serata ruota attorno al finto rapimento di Ferman e all’incidente che travolge Efsane.

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Il finto rapimento di Ferman

Mahir sta cercando di fare luce sul legame tra Ozan, Rasit e Handan quando la madre Sureyya lo chiama al telefono e lo spinge a correre verso la villa di famiglia. Qui lo aspetta una verità pesante: Ferman è stato rapito. Convinto di dover liberare lo zio, Mahir organizza un’operazione di salvataggio, ma quando riesce ad avvicinarlo capisce di essere caduto in un tranello. Il sequestro non è mai esistito: Ferman l’ha inscenato per spillare denaro al padre, dopo che i conti correnti sono stati bloccati. Nella stessa giornata Mahir porta in laboratorio i campioni per il test del DNA di Afet e Asaf, e il responso è destinato a cambiare gli equilibri: Ferman non è il loro figlio naturale.

Efsane investita mentre attraversa la strada

Asaf incontra Efsane di nascosto e le propone una cospicua somma di denaro in cambio dell’allontanamento definitivo da Ferman. Lei rifiuta e se ne va sconvolta. Mentre attraversa la strada, un’auto la travolge. In ospedale la situazione precipita: i medici devono far nascere la bambina con un parto d’urgenza, mentre le condizioni della donna restano critiche e la portano in terapia intensiva.

Canfeza, Mahir e il desiderio di un figlio

Saputo del rapimento, Canfeza sale in auto con Sureyya e Afet per andare a cercare Ferman. Si sente poco sicura al volante per la scarsa esperienza e accetta l’aiuto di uno sconosciuto, che però con un colpo di mano si impossessa della vettura. Più tardi si confida con Mahir e riaffiorano i ricordi d’infanzia, come la bicicletta che desiderava tanto e che suo padre non le ha mai regalato. I due parlano anche del futuro e del desiderio di diventare genitori, e decidono di provare ad avere un figlio. Prima, Mahir l’ha accompagnata alla sorpresa organizzata per il suo compleanno: un camper romantico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI