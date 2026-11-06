La seconda stagione di Marshals potrebbe cambiare la vita sentimentale di Kayce Dutton. Dopo la scomparsa di Monica, il personaggio di Luke Grimes sembra pronto ad aprirsi a una nuova possibilità accanto ad Andrea, il ruolo affidato ad Ash Santos.

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Un legame che nasce dalla fiducia

La direzione l’ha raccontata la stessa Ash Santos. In un’intervista ha spiegato che nella seconda stagione ci sono già diversi segnali di un avvicinamento progressivo. Il legame con Kayce, ha aggiunto l’attrice, diventerà via via più profondo: lui è l’unico con cui Andrea sente di potersi aprire su quello che sta scoprendo riguardo al padre. Questa esperienza comune alimenta tra loro una sintonia particolare, perché anche Kayce sa quanto possa essere complicato il rapporto con un genitore.

Nell’episodio andato in onda domenica 1 novembre Andrea si era presentata a casa sua dopo il lavoro per confidargli il proprio PTSD, una confessione arrivata dopo un’esperienza vicina alla morte. Su questo terreno si costruisce lo sguardo di Andrea verso di lui: lo considera la persona con cui aprirsi, grazie a vissuti simili ai suoi. Per lo spin-off il passaggio è delicato, perché la perdita di Monica ha messo Kayce in una condizione emotiva complicata e raccontare una nuova relazione vuol dire affrontare una fase diversa della sua storia, tenendo insieme la memoria della moglie e l’ipotesi di un nuovo inizio.

New York e la scena del quindicesimo episodio

Santos ha poi detto che parte della storia si sposterà a New York, dove i due vivranno momenti importanti insieme. Kayce si proporrà per farle compagnia, e si confermerà un punto di riferimento su cui Andrea può contare. L’attrice ha anche accennato a una sequenza del quindicesimo episodio, girata di notte sull’acqua, con davanti lo skyline di Manhattan e sotto il Ponte di Brooklyn: secondo lei il pubblico ne resterà entusiasta.

La nuova dinamica subentra al breve avvicinamento tra Kayce e Dolly Weaver, interpretata da Ellyn Jameson, uscita di scena dopo aver rivelato la propria natura ambigua. La sua morte in un incidente d’auto, dopo il rapimento di Tate per mano del padre Tom Weaver, ha chiuso quella possibilità narrativa. Andrea, al contrario, fa parte del cast fisso e ha quindi più occasioni per conquistare un posto centrale accanto a lui. Sul futuro della vicenda Luke Grimes ha detto che il finale non è ancora stato scritto, mentre tra i fan la coppia raccoglie consensi e ha già un soprannome, KayDrea.

Fuori dal set, Santos ha raccontato di trovarsi in sintonia con Grimes anche nella vita privata, perché entrambi sono genitori e hanno entrambi una relazione felice. Lo ha descritto come una persona dal cuore tenero e molto sincera.

Il ritorno di Marshals e i dubbi su Andrea

Santos ha commentato anche il fatto che siano morte sia la moglie sia l’altra possibile compagna di Kayce. In Yellowstone, ha ricordato, nessuno ottiene davvero un lieto fine, e lei ne è consapevole. All’inizio, ha ammesso, non aveva immaginato uno sviluppo sentimentale di questo tipo, e si è detta felice di essersi lasciata sorprendere.

Il rapporto con il figlio Tate, ridisegnato dalla perdita di Monica, resta al centro del percorso di Kayce, anche se il ragazzo guarda già alla libertà che avrà a diciotto anni. Domenica 15 novembre, alle 20:00 ET, CBS manda in onda i nuovi episodi di Marshals, disponibili anche in streaming su Paramount+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI