Netflix amplia ancora l’universo di KPop Demon Hunters con un hub tutto dedicato al fenomeno animato, che include nuovi corti in stop-motion con Rumi, Zoey, Mira e i Saja Boys. Serve a mantenere vivo l’interesse in vista del sequel, in arrivo nel 2029.

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Che cosa trovate nel nuovo hub

Lo spazio si intitola KPop Demon Hunters: For the Fans! ed è presentato come una destinazione inedita. Raccoglie il lungometraggio originale, la sua versione da cantare insieme e tre contenuti mai visti prima. Il primo è PLAYlist Stories: sei corti in stop-motion che portano i protagonisti in avventure nuove, dentro momenti di vita quotidiana mai mostrati prima. Ci sono poi KPop Toy Creations, tre episodi firmati da un giovane aspirante filmmaker che lavora su miniature ispirate al film, e Play Games With Us, quattro corti in stop-motion in cui i personaggi si sfidano tra loro. Gli episodi sono tredici in tutto, per circa 49 minuti di visione.

Corti brevi per allargare la storia

I sei corti di PLAYlist Stories servono soprattutto ad approfondire i rapporti tra i protagonisti e a colmare alcune lacune lasciate dalla storia originale. Potrebbero anche diventare un banco di prova per eventuali spin-off. Tra le ipotesi più suggestive c’è una serie dedicata a Derpy, la bizzarra tigre domestica di Jinu, che permetterebbe di esplorare più da vicino il mondo dei demoni.

L’esordio dell’hub si colloca in un percorso già avviato: nelle ultime settimane la piattaforma ha diffuso nuovi filmati sulle coreografie della colonna sonora, con qualche sequenza inedita. Ne è un esempio la sequenza animata in cui HUNTR/X si esercita su How It’s Done, ambientata dopo le vicende del primo film e con un look rinnovato per Rumi.

Un franchise che cresce oltre il film

L’iniziativa dice molto su quanto Netflix creda nel titolo, che va oltre il modello classico della distribuzione cinematografica. Il film diretto da Maggie Kang, diventato un fenomeno globale e rimasto per 67 settimane nella Global Top 10 della piattaforma, si sta trasformando in un universo transmediale, capace di raggiungere il pubblico anche con contenuti musicali, esperienze interattive e prodotti pensati per destinatari diversi.

Altre iniziative sono già in cantiere: un’esperienza dal vivo interattiva in arrivo a gennaio, un tour di concerti nel prossimo anno e nuovi fumetti. Se sapranno conquistare il pubblico, i formati brevi potrebbero diventare il complemento ideale del sequel, allargando la mitologia senza dover produrre un nuovo lungometraggio a ogni storia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI