Gerry Scotti ha portato sul palco del Festival dello Spettacolo di Milano la richiesta che da un anno ripete insieme a Stefano De Martino: far finire alle 21.30 i programmi dell’access prime time, perché un’intesa tra Rai e Mediaset conviene a tutti. Durante l’incontro con la stampa ha parlato anche del collega e ha spiegato che tra loro non esiste alcuna rivalità.

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L’appello per finire alle 21.30

Da circa 12 mesi Scotti e De Martino, ospiti dei festival, chiedono di poter chiudere i propri programmi alle 21.30. Secondo il conduttore la prima mossa spetta ai vertici di Rai e Mediaset, che dovrebbero trovare un’intesa prima di ogni altra soluzione.

“Al di là della piacevolezza di fare mezz’ora in più di trasmissione, mi auguro che i dirigenti Rai e Mediaset si mettano d’accordo, questa è la prima soluzione da prendere. Se riescono a mettersi d’accordo ci guadagniamo tutti… e guadagnate anche mezz’ora in più di sonno”.

Alla base della richiesta c’è una polemica sempre più accesa tra chi guarda la tv e vorrebbe un access prime time più corto, in modo che la prima serata cominci prima delle 22. L’appello è arrivato all’apertura della seconda edizione della kermesse milanese, durante una conferenza stampa con Ezio Genghini, vicedirettore di Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Mandelli, amministratore delegato di Mondadori Media, e Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Stima, non concorrenza, con De Martino

La conversazione è passata poi al confronto serale tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Per Scotti, due programmi da circa 4 milioni di spettatori a sera mostrano che entrambe le parti lavorano bene. Su De Martino ha solo parole di rispetto: ha 37 anni, gli dimostra grande affetto, e lui lo guarda con la simpatia che un settantenne può riservare a un giovane professionista di talento.

“Diffidate di chi dice che tra me e lui c’è lotta e concorrenza, noi ci vogliamo semplicemente bene”.

Una collega, non una valletta

Sul palco del Festival, accanto a Scotti, c’era anche Samira Lui. Il conduttore l’ha presentata come co-conduttrice: per lui è una collega, e non una valletta de La Ruota della Fortuna.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI