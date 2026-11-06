Nuovi colpi di scena attendono chi segue Forbidden fruit: la dizi turca va avanti su Canale 5 e nella settimana dal 7 al 13 novembre propone episodi in cui gli intrighi di Hasan Alì, Sahika ed Ender tornano al centro della scena.

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Il divorzio e i sospetti di Yildiz su Sahika

La separazione improvvisa tra Hasan Alì e Sahika scuote la famiglia e apre una serie di interrogativi. I dubbi crescono con la testimonianza di una vicina, che racconta a Yildiz di aver visto un’ambulanza ferma davanti all’abitazione. La Yilmaz comincia così a credere che Sahika abbia tentato di avvelenare il marito. Il racconto si fa ancora più cupo quando la donna sostiene che dalla villa sarebbero stati portati via dei cadaveri. Mentre il sospetto si rafforza, Sedai e Hasan Alì negano ogni ricostruzione.

Al cimitero Hasan Alì e Feride si incontrano e vivono insieme un momento di grande dolore, ricordando la figlia morta, Ahu. Sahika, che non ha più un posto dove vivere, trova rifugio da Ender e Caner e da lì ricomincia a tessere la sua vendetta: prova a piazzare dei dispositivi nella villa dell’ex marito, ma rimane chiusa per caso in una stanza insieme a Omer.

Ci pensa Zehra a riportarla al centro dei discorsi, continuando a pungolare Hasan Alì, mentre all’imprenditore arrivano anche i racconti di Sedai sulle serate spensierate dell’ex moglie. Stanco di queste continue provocazioni, la convoca in ufficio e le annuncia di voler accelerare le pratiche di divorzio, perché intende sposare Ender. Sahika va su tutte le furie e lui si pente all’istante del colpo di testa: si precipita da lei e stringe un accordo: se accetterà di far intendere di essere prossima a diventare sua moglie, otterrà diversi privilegi all’interno dell’azienda.

La trappola di Cagatay e il finto infarto

Su un altro fronte, Cagatay si chiede se non sia stato il padre a sabotare una trattativa importante con un’azienda coreana e, per scoprirlo, si serve, senza rendersene conto, dell’aiuto di Sedai. Hasan Alì intuisce in tempo i piani del figlio e ordina ai suoi uomini di fermare la persona che dovrebbe incontrarlo, così da impedirgli di risalire ai suoi maneggi. Il tentativo però fallisce: il giovane capisce che dietro i sabotaggi c’è proprio il genitore e decide di interrompere ogni rapporto con lui.

Hasan Alì è disperato: voleva impedire al ragazzo di lasciare il Paese e ora sembra aver perso con lui qualsiasi legame. Per rimediare si affida a Ender, che gli suggerisce di simulare un infarto per suscitare compassione. Stavolta tutto va come previsto: Cagatay, divorato dai sensi di colpa, accorre in ospedale e perdona il padre. Yildiz intuisce che il suocero ha inscenato la malattia, ma sceglie di tenere per sé i propri dubbi.

La gelosia di Yildiz e i segreti di casa

La gelosia gioca un brutto scherzo a Yildiz: convinta che una riunione improvvisa di Cagatay nasconda un incontro sospetto, decide di seguirlo insieme a Emir e Caner e lo sorprende in un locale. Lì scopre che il marito si trova soltanto per scegliere un regalo destinato a lei e che la donna seduta al suo tavolo è la direttrice di una gioielleria. Nello stesso posto c’è anche Cansu, che dopo aver contattato Ömer ha ottenuto un appuntamento romantico con lui: il suo vero obiettivo è manipolarlo per riavvicinarsi a Cagatay, e approfittando della confusione riesce ad allontanarsi senza essere vista.

Feride insiste perché la famiglia conceda un colloquio a Diana, una tata inglese con referenze di alto livello che, secondo lei, sarebbe la persona ideale per prendersi cura del piccolo Halit Can. L’ipotesi di una nuova assunzione provoca subito tensioni in casa: la più contrariata è Asuman, che teme di essere messa da parte e sospetta che la donna nasconda qualcosa di poco chiaro.

Asuman, intanto, prende dalla cassaforte una collana appartenuta alla madre di Feride e la perde. Sopraffatta dall’ansia per aver prelevato il gioiello senza autorizzazione, entra nel panico quando Yildiz e la madre iniziano a cercarlo. Alla fine qualcuno lo ritrova e lo riporta al gioielliere che lo aveva realizzato, così Feride può recuperarlo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI