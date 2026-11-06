Il nuovo trailer ufficiale in italiano de Le Nuove disavventure di Cliff Booth è online. Nel film David Fincher rimette Brad Pitt nei panni dello stuntman creato da Quentin Tarantino. Nelle nostre sale IMAX arriva il 26 novembre, mentre dal 23 dicembre potrete trovarlo su Netflix.

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Da favola hollywoodiana a racconto crime

La vicenda si svolge nel 1977, otto anni dopo l’incontro di Cliff Booth con la famiglia Manson raccontato in C’era una volta a… Hollywood. Los Angeles non ha più bisogno di uno stuntman pronto a liberarsi degli hippie, e l’atmosfera da fiaba dei tempi d’oro lascia spazio a violenza, ambizione e desiderio. Tra un turno da barista e uno da proiezionista, Cliff mette le sue abilità al servizio dei grandi di Hollywood e, ogni tanto, anche di chi grande non è, occupandosi di questioni che spesso sconfinano nell’illegalità.

La telefonata di Karen Crosby, l’agente di talenti interpretata da Elizabeth Debicki, gli accende l’attenzione: Karen lo contatta per conto di Charlie Peters, il volto della tv firmato Scott Caan, noto per girare da sé le proprie scene pericolose. Cliff si incuriosisce anche per le persone che ruotano attorno alla star: la moglie Toni (Carla Gugino), l’ex campione di football diventato divo del cinema Roderick “Hot Rod” Harrison, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, e i fratelli Verdusco, due gangster misteriosi che portano il caos in tutta la città.

La quarta collaborazione tra Pitt e Fincher

Per Brad Pitt e David Fincher è la quarta collaborazione, dopo Seven, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button. Dietro la macchina da presa il regista ritrova due nomi di lungo corso: Erik Messerschmidt alla fotografia e Kirk Baxter al montaggio. Quentin Tarantino firma la sceneggiatura, e nel cast c’è anche Peter Weller.

Date, IMAX e l’arrivo su Netflix

Il film debutterà nelle sale IMAX italiane il 26 novembre e resterà in esclusiva mondiale in quel formato per due settimane, prima di approdare su Netflix dal 23 dicembre. Le prevendite per le proiezioni IMAX sono già aperte in tutto il mondo. Dura 2 ore e 23 minuti e il titolo internazionale è The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Il budget, pari a 200 milioni di dollari, risulta il più alto mai stanziato per un film di Fincher o di Tarantino.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI