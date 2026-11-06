La terza e ultima stagione di The Devil’s Hour debutta su Prime Video venerdì 4 dicembre. I cinque episodi che chiudono la storia saranno disponibili tutti insieme in oltre 240 Paesi e territori, mentre le prime দুই stagioni sono già visibili sulla piattaforma per chi vuole arrivare preparato al finale.

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Un ultimo round tra Lucy e Gideon

Il thriller psicologico riparte esattamente da dove ci aveva lasciati: Gideon Shepherd, il serial killer interpretato da Peter Capaldi, spara in testa a Lucy per innescare un “reset” della linea temporale. Capaldi veste per l’ultima volta i panni dell’uomo che dei meccanismi del tempo sa più di chiunque altro, mentre Jessica Raine interpreta una versione di Lucy molto diversa da quella conosciuta finora.

Stando alla sinossi ufficiale, questa Lucy ricorda la propria vita da detective di polizia, con gli attentati terroristici che non era riuscita a impedire, e ricorda anche Gideon, il killer che l’aveva avvertita in anticipo. È nata di nuovo e non è più né madre né poliziotta, ma porta addosso i ricordi di entrambe le esistenze. Con il suo vecchio nemico come unico alleato rimasto, si mette sulle tracce di un assassino di bambini che le è sfuggito attraverso più vite. Tra i ricordi c’è anche quello della vita successiva in cui ha dato alla luce Isaac (Benjamin Chivers), un’anima anomala che si era “sciolta” dalla propria realtà.

Volti noti accanto ai protagonisti

Nella stagione conclusiva torna Nikesh Patel nei panni del DI Ravi Dhillon, accanto a Capaldi e Raine. Nel cast ci sono anche Meera Syal, Saffron Hocking e Phil Dunster, il Jamie Tartt della serie Ted Lasso.

Una trilogia chiusa come previsto

The Devil’s Hour è stata pensata fin dall’inizio come una storia in tre parti, e difficilmente un eventuale successo di questo capitolo finale cambierà la decisione di concluderla. Dietro le quinte c’è Hartswood Films, la casa di produzione di Sherlock e Dracula, con Sue Vertue, Tom Moran e Steven Moffat tra i produttori esecutivi, Lawrence Till alla produzione e Johnny Allan e Shaun James Grant alla regia. La serie, creata e scritta da Tom Moran, ha esordito il 28 ottobre 2022 ed è stata candidata a un International Emmy.

Per chi segue la vicenda di Lucy l’attesa è stata particolarmente lunga: la terza stagione era già stata girata quando la seconda è arrivata sulla piattaforma nell’ottobre 2024, e da allora non sono usciti nuovi episodi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI