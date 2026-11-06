Giovedì 5 novembre 2026 la prima serata è andata a Doc – Nelle Tue Mani 4: su Rai1 la serie ha raccolto 3.935.000 spettatori e il 23,8% di share, con oltre dieci punti di vantaggio sul diretto concorrente di Canale 5.

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La sesta puntata e il distacco su Canale 5

L’episodio andato in onda ieri sera era la sesta puntata della quarta stagione. Su Canale 5 è tornata Tutto per la mia famiglia, la serie turca che si è fermata a 1.650.000 spettatori con il 10,8% di share. Tra le due reti c’è quindi una distanza di quasi 2,3 milioni di spettatori (i dati della prima serata sono calcolati senza total audience).

Le altre reti della prima serata

Su Rai2 lo spin-off serale di Ore 14, condotto da Salvo Sottile, ha avuto 901.000 spettatori con il 6,5%, dopo una presentazione seguita da 801.000 spettatori (3,9%). La puntata è tornata a occuparsi del delitto di Garlasco.

Su Italia1 Le Iene hanno raggiunto 959.000 spettatori e il 7,3% al settimo appuntamento stagionale, con Veronica Gentili di nuovo alla conduzione dopo l’annuncio della gravidanza. Il segmento Pregiudizio Universale ha totalizzato 527.000 spettatori e il 12,9%.

Su Rai3 la terza puntata di Splendida Cornice, con Geppi Cucciari, ha chiuso a 892.000 spettatori (5,7%). Su La7 Piazzapulita si è fermata a 888.000 spettatori e al 6,5%: ha superato sia la trasmissione di Rai3 sia Dritto e Rovescio su Rete4, visto da 727.000 spettatori (5,7%).

Per il resto del quadro, il Comedy Match sul Nove ha avuto 483.000 spettatori (2,8%), la differita di Milan-Ferencvaros su Tv8 è stata seguita da 487.000 spettatori (2,5%) e il live show di X Factor su SkyUno è stato scelto da 564.000 spettatori (3,4%).

L’access prime time e il preserale

Prima della prima serata Otto e Mezzo ha raccolto 2.004.000 spettatori e il 9,9% su La7. Su Rai1 Affari Tuoi ha toccato 4.646.000 spettatori (22,6%), dopo i 3.893.000 di Cinque Minuti (19,9%). Su Canale 5 La Ruota della Fortuna si è attestata a 4.094.000 spettatori (19,9%).

Nel preserale L’Eredità ha coinvolto 4.338.000 spettatori con il 25,8%, mentre Caduta Libera su Canale 5 ne ha convinti 2.339.000 (15%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI