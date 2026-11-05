Paramount+ ha pubblicato il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione di Yellowjackets, che debutta venerdì 20 novembre in esclusiva con il piano Premium. Il video racconta il rientro delle sopravvissute nella civiltà: la sfida più grande ora è spiegare a chi è rimasto che cosa è successo là fuori, più che sopravvivere.

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Il ritorno a casa delle sopravvissute

Per le ragazze della serie, essere salvate significa ritrovare persone che le ricordano come figlie, compagne di classe e compagne di squadra. Raccontare chi è tornato, chi no e per quale ragione è però una conversazione molto più pericolosa, e il trailer costruisce la tensione proprio su quel silenzio. La linea temporale adulta ha già mostrato quanto poco l’uscita dal wilderness abbia liberato queste donne: Shauna, Misty e Taissa hanno costruito la propria vita attorno a segreti che sarebbero disposte a proteggere in qualsiasi modo. Vedere le loro versioni più giovani rientrare a casa aiuta a capire come quei segreti siano diventati la storia che hanno scelto di raccontare a tutti gli altri.

La sinossi diffusa in precedenza aggiunge un altro tassello: prima che arrivino i soccorsi, le sopravvissute provano a nascondere quello che hanno fatto, mentre un vecchio amore torna con un piano tutto suo. Il rientro segna quindi anche un passaggio tra le due linee temporali della serie. Ci sono famiglie che rivogliono indietro le figlie perdute, ma le ragazze non possono tornare a essere quelle persone: scuola, amicizie e camerette di sempre convivono ormai con la consapevolezza di ciò di cui erano capaci quando ogni comodità era sparita. Devono inoltre stare accanto agli altri reduci, che sanno esattamente in quale punto una spiegazione rassicurante smette di essere vera.

Chi torna sullo schermo

Il cast adulto è guidato da Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress e Hilary Swank. Tra gli interpreti più giovani ritroviamo Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson e Jenna Burgess, mentre alle guest star sono affidati nomi come June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun e Dulé Hill. Ashley Lyle e Bart Nickerson restano alla guida della serie come showrunner.

Quando debutta la stagione finale

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre su Paramount+ con il piano Premium, anche in Italia, dove la serie torna con un nuovo episodio a settimana. Le tre stagioni precedenti sono già disponibili sulla piattaforma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI