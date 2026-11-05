Il cast della quinta stagione di Reacher si allarga: Ari Stidham, già visto in Scorpion, entra nella serie di Prime Video con un ruolo ricorrente. L’attore interpreterà Dean Lassider.

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Chi è Dean Lassider

Nel nuovo capitolo della storia Lassider è un uomo d’affari poco raccomandabile, collaboratore di vecchia data di Nokes, il personaggio interpretato da Kevin Durand. Porta avanti i suoi traffici, tutt’altro che limpidi, da uno strip club nel deserto. Il suo profilo si inserisce nella vicenda principale, dove Reacher si muove tra gente che non ha nessuna intenzione di farsi trovare.

Mother’s Rest e la persona scomparsa

Il viaggio di Reacher, il vagabondo senza telefono e con pochi averi che attraversa il Paese, si ferma in una cittadina dal nome inquietante, Mother’s Rest. Qui, quando il treno su cui viaggia si ferma, l’uomo interpretato da Alan Ritchson fa squadra con un investigatore privato per cercare una persona scomparsa e finisce per scoprire una cospirazione criminale pericolosa e letale. Nel cast della stagione ci sono anche Amanda Ip, Jay Baruchel, Ciara Bravo e Kevin Durand.

La serie nasce dai romanzi di Lee Child dedicati a Jack Reacher: il quinto capitolo televisivo adatta Make Me, il ventesimo libro della saga. La produzione è affidata a Paramount Television Studios e Amazon MGM Studios. La sceneggiatura televisiva è di Nick Santora, che è anche showrunner e produttore esecutivo; tra i produttori esecutivi figura lo stesso Ritchson.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI