Prime Video ha fissato la data: la seconda stagione di Off Campus debutterà il 28 aprile 2027. Il ritorno arriva a meno di un anno dall’esordio della prima stagione, uscita il 13 maggio 2026, e con la data sono state confermate anche le presenze nel cast.

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Un ritorno a meno di dodici mesi dal debutto

Per una serie in streaming un’attesa così breve è un’eccezione, uno dei distacchi più contenuti mai registrati tra una stagione e l’altra. Ha contribuito il rinnovo anticipato, deciso a febbraio, tre mesi prima che la prima stagione andasse in onda. La scelta è stata trainata dalla domanda globale: a sei mesi dal lancio, la serie resta tra le dieci più viste di Prime Video nel mondo e nella settimana del 26 ottobre occupava il sesto posto. L’esordio era stato incandescente, con 36 milioni di spettatori nei primi dodici giorni: il terzo debutto più visto nella storia di Prime Video e il più visto di sempre nella fascia delle donne tra i 18 e i 34 anni.

Al centro ci sono Allie e Dean

La serie racconta le vite incrociate dei giocatori di una squadra di hockey su ghiaccio di alto livello e delle donne che gravitano intorno a loro, tra storie d’amore, rotture e percorsi di scoperta di sé, mentre le amicizie si consolidano e il passaggio all’età adulta porta con sé le sue complicazioni. Il secondo capitolo, annunciato già in precedenza, seguirà la storia d’amore tra Allie Hayes e Dean Di Laurentis, interpretati da Mika Abdalla e Stephen Kalyn. Louisa Levy ha creato la serie a partire dall’universo narrativo di Elle Kennedy e la co-guida e produce in veste esecutiva insieme a Gina Fattore.

Le conferme nel cast

Torna quasi tutto il cast fisso della prima stagione, con una sola assenza: Josh Heuston, che interpretava la cotta di Hannah e il cui arco si è chiuso con la prima stagione. Rientrano quindi Mika Abdalla e Stephen Kalyn, la coppia della prima stagione formata da Belmont Cameli (Garrett) ed Ella Bright (Hannah), e gli altri due giocatori di hockey a cui toccherà una storia d’amore, Antonio Cipriano (John Logan) e Jalen Thomas Brooks (John Tucker). Con loro arriva una new entry tra i protagonisti, India Fowler, che sarà Grace Ivers, l’interesse amoroso di John Logan.

Tra i ricorrenti ci sono conferme e un volto nuovo. Julia Sarah Stone è di nuovo Jules, il fratello minore non binario di John Logan che gestisce l’account di gossip di Briar; Khobe Clarke torna nei panni di Beau Maxwell, amico di Dean e fratello di Joanna Maxwell; Miles Gutierrez-Riley riprende il ruolo di Dexter, amico di Hannah. Si aggiunge Phillipa Soo come Scarlett, artista teatrale che dirige come ospite una pièce originale al dipartimento di teatro del college.

Due le presenze speciali: Charlie Evans, entrato sul finire della prima stagione nei panni di Hunter Davenport, rivale di Dean ai tempi dell’hockey al liceo, e Shay Rudolph come Summer, sorella minore di Dean. Nell’elenco non compaiono invece Chad Willett, che nella prima stagione era l’allenatore capo dei Briar Hawks, e Steve Howey, che aveva un ruolo ricorrente come Phil, il padre violento di Garrett.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI