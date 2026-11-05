Winona Ryder e Jenna Ortega torneranno a recitare insieme nella terza stagione di Mercoledì. Lo hanno confermato Al Gough e Miles Millar, gli showrunner della serie Netflix, secondo cui l’attrice interpreterà Tabitha e avrà diverse scene accanto alla Ortega.

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La reunion sul set

Il coinvolgimento della Ryder è emerso durante l’intervista legata al 25° anniversario di Smallville. Gough ha preferito mantenere il riserbo sui dettagli di Tabitha, mentre Millar ha confermato che le due attrici si troveranno davanti nella nuova stagione.

«È ovviamente sullo schermo con Jenna. Fa parte di questo mondo, ma è tutto quello che possiamo dire».

Per ora il personaggio resta avvolto nel mistero: non è stata diffusa una descrizione che permetta di collocarlo con precisione nelle vicende della famiglia. Il suo è, come sappiamo, un ruolo da guest star.

Le due si erano già incontrate su un set, in Beetlejuice Beetlejuice, il film di Tim Burton che gli stessi Gough e Millar hanno firmato con Seth Grahame-Smith. Burton si è detto molto felice dell’ingaggio di Winona, convinto che si inserisca alla perfezione in questo mondo, mentre per i due autori, quando si parla di emarginati, la Ryder è la migliore in assoluto.

Ophelia e una mitologia che si allarga

Nel cast c’è anche Eva Green, che darà il volto a Ophelia. I due showrunner hanno accolto il suo arrivo con entusiasmo: per loro è speciale ritrovare in un solo progetto attrici che sanno passare dal mistero all’ironia, fino alle zone più cupe, e che restano tra le più rappresentative dell’immaginario di Burton.

La terza stagione lavora poi sull’allargamento della mitologia degli Addams. L’universo nato dalla penna di Charles Addams poggia su una continuità poco solida: fumetti, serie televisive e film ne hanno dato nel tempo letture diverse, e da questa libertà nasce la versione dei legami familiari e dei retroscena costruita dagli autori. I due l’avevano già sperimentata in parte con Smallville, dove avevano raccontato gli esordi di Clark Kent prima che diventasse Superman. Con Mercoledì, però, lo spazio creativo è ancora più ampio, perché si possono aggiungere nuovi personaggi e approfondire figure rimaste finora ai margini.

Gli altri ingressi e i tempi di uscita

Il cast si allarga con altri nomi: Chris Sarandon sarà Balthazar, Noah Taylor Cyrus, Oscar Morgan Atticus e Kenney Moyer Daisy. L’arrivo della Ryder era stato annunciato a febbraio, quando la produzione è partita vicino a Dublino.

Le riprese si sono chiuse a settembre e ora si lavora alla post-produzione. Netflix non ha ancora comunicato una data ufficiale, mentre la serie dovrebbe tornare nel 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI