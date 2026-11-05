HBO non ha ancora annunciato una terza stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, ma tutti gli indizi raccontano di una storia destinata a proseguire. Prima c’è da aspettare la seconda: le riprese sono concluse e il debutto è previsto nella prima metà del 2027.

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La seconda stagione arriva nella prima metà del 2027

La lavorazione del nuovo ciclo si è chiusa da qualche mese. Il 5 giugno Peter Claffey, che interpreta Ser Duncan the Tall, ha annunciato la fine delle riprese a Gran Canaria, mentre Dexter Sol Ansell, il piccolo Egg, ha terminato le sue il 3 agosto. A fine luglio lo showrunner Ira Parker ha confermato che l’obiettivo resta un’uscita nella prima metà del 2027. Casey Bloys, il responsabile dei contenuti di HBO, ha parlato di un ritmo annuale sulla rete e su HBO Max, indicazione che fa pensare a una finestra di gennaio.

Il cammino è stato tutt’altro che lineare: le alluvioni senza precedenti che hanno colpito la zona hanno costretto a fermare la produzione, ripresa il 21 aprile a La Fortaleza, a Santa Lucía de Tirajana, senza trasferirsi sulla terraferma come si era ipotizzato all’inizio. Sul fronte della trama, la seconda stagione adatterà The Sworn Sword, la novella ambientata un anno e mezzo dopo gli eventi del Trial of Seven. I cicli restano comunque compatti: la prima stagione si è chiusa con il sesto episodio.

Il piano per la terza stagione

Al momento nessun rinnovo ufficiale è arrivato oltre il secondo ciclo. Lo showrunner Ira Parker, però, mesi prima del debutto, aveva spiegato di avere in mente almeno tre stagioni, una per ciascuna delle novelle di Hedge Knight firmate da George R. R. Martin. Intorno alla serie circolano anche indiscrezioni su un interesse di HBO a dilatare il racconto su più stagioni ed epoche, seguendo Aegon bambino come lo vedete adesso, poi da giovane uomo e infine da leader maturo. A decidere sarà, come sempre, il pubblico.

Un segnale della fiducia della rete era del resto arrivato con largo anticipo: il secondo ciclo è stato ordinato mesi prima che andasse in onda il primo episodio. La prima stagione, arrivata il 18 gennaio 2026, ha portato a casa nove nomination agli Emmy, tra cui quella per la miglior serie drammatica. La storia, tratta dalle novelle di Martin, segue le avventure del valoroso Ser Duncan the Tall e del suo scudiero Aegon Targaryen, ed è disponibile su HBO Max.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI