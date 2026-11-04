Dal 9 al 13 novembre 2026 il Fürstenhof vive nuove scosse: Stephan stringe la presa su Olivia, Larissa prova a far passare per autentico il proprio matrimonio e l’arrivo di Massimo mette in agitazione Erik. Intanto Kilian e Fanny si cercano di nascosto, mentre Elias fa i conti con quello che prova per Leo.

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Il ricatto di Stephan e la telecamera in casa di Larissa

Lunedì Olivia accetta un secondo appuntamento con Stephan per convincerlo che il matrimonio di Larissa è sincero, ma lui le sottrae il telefono. Il passo falso diventa presto una trappola: Stephan ha scoperto il segreto dei fratelli Jakobi e ricatta la ragazza, che dovrà procurargli le prove del matrimonio fittizio, altrimenti rischia il carcere insieme a Elias.

Martedì il ricatto continua. Olivia difende Elias sostenendo che ha agito per legittima difesa e, per proteggere entrambi, deve spiare Larissa: entra in casa sua con una scusa, ma viene colta sul fatto.

Mercoledì la pressione di Stephan aumenta, dopo che Olivia ha nascosto con poca accortezza una telecamera nell’abitazione di Larissa. Giovedì è proprio Larissa a trovare l’apparecchio e a decidere di sfruttarlo: vuole dimostrare a Stephan che il matrimonio è autentico e coinvolge Kilian in una scenetta affettuosa.

Kilian e Fanny, fra luna di miele e rifugio segreto

Lunedì Kilian prende le difese di Larissa, accusata di aver piazzato una microspia nella baita, e con il suo intervento ferisce Fanny. Mentre tra i due la distanza cresce, Larissa consola Kilian e gli prepara una luna di miele a sua insaputa. Martedì lui viene a sapere del progetto e lo rifiuta, ritrovando l’intesa con Fanny.

Mercoledì i due provano a distrarsi, ma un incontro notturno riaccende la voglia di stare insieme e li porta a cercare un nascondiglio lontano da occhi indiscreti. Il giorno dopo Fanny lo attende alla baita, mentre venerdì i due continuano a vedersi in segreto e Larissa comincia a insospettirsi.

L’arrivo di Massimo, i dubbi di Elias e il lutto di Lale

L’attesa per Massimo accompagna la settimana fin dall’inizio: lunedì il suo arrivo imminente agita Erik, che scarica la tensione su Yvonne. Martedì i due fanno pace e Erik prova a conquistarsi Werner regalandogli un cappello, poi una caduta dalla bicicletta gli fa conoscere la persona che dice di essere Massimo, il nipote che Werner e Alfons attendono da tempo. Mercoledì Werner accoglie il presunto parente con entusiasmo, mentre Christoph ed Erik, invece, non si fidano.

Venerdì Christoph vorrebbe capire se di Massimo ci si può fidare e lo invita a cena, ma è l’intervento di Pachmayer a dare al ragazzo l’occasione per dimostrarsi utile al Fürstenhof. Alfons, dal canto suo, patisce la freddezza del nipote, mentre Massimo assicura a Sandy che riuscirà a farsi consegnare dei soldi da Werner.

Sul fronte dei sentimenti, lunedì Elias prova a vivere come semplice amicizia quello che sente per Leo. Martedì fa fatica a gestire la vicinanza del ragazzo e mercoledì, capito di non riuscire a stare sereno accanto a lui, decide di prendere le distanze. Giovedì Leo, scoraggiato dopo un allenamento andato male, non riesce a concentrarsi: Elias prima cerca di evitarlo, poi sceglie di dargli una mano, e una partita tra amici restituisce al giovane il piacere di giocare e un po’ di fiducia in sé.

Mercoledì, spinto da Yvonne, Fritz mette insieme una dichiarazione d’amore da consegnare a Lale, senza sospettare che per lei quella giornata è dolorosa; al lago scopre quanto la ragazza non abbia ancora elaborato la scomparsa di Theo. Giovedì, nel primo anniversario della morte del compagno, Fritz le sta accanto e la consola, lasciando perdere le proprie parole, mentre insieme a Christoph Lale trova un modo sereno per ricordarlo. Venerdì Fritz vorrebbe consegnare alla sorella una missiva firmata dal padre, ma lei non ne vuole sapere.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI