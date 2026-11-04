Il Grande Fratello non chiuderà in anticipo: la finale resta fissata al 30 novembre. Lo ha chiarito Selvaggia Lucarelli, opinionista del reality di Canale 5, che all’indomani della puntata andata in onda ieri sera ha affidato a una serie di storie Instagram una precisazione sulla data di chiusura e qualche riflessione sui concorrenti.

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La finale resta lunedì 30 novembre

Nelle ultime settimane circolavano voci su una conclusione anticipata del programma, alimentate da una ricostruzione che indicava nell’11 dicembre la data inizialmente prevista. Lucarelli le ha smentite e ha spiegato che rispetto al calendario stabilito non c’è stato alcuno spostamento.

Il Grande Fratello non chiude in anticipo, la data della finale è sempre stata il 30 novembre.

Secondo l’opinionista potrebbero esserci dei raddoppi in più, oppure no, ma in ogni caso il programma termina come da contratto. Su eventuali appuntamenti aggiuntivi in prima serata, al momento, non arriva nessuna conferma.

Un pensiero sui concorrenti

Le sue storie toccano anche altri temi oltre alla data. Lucarelli parte da una considerazione generale sul cast: molti inquilini della casa hanno personalità rimaste inespresse, e per lei è un peccato, tanto per il gioco quanto per loro stessi. Su Valeria Marini usa toni più morbidi: le ha fatto tenerezza e non ha voluto infierire, perché l’ha vista in seria difficoltà.

Ci sarà occasione per dire quello che penso di lei e di quello che le sta accadendo nella casa nella prossima puntata, credo.

Chiude con Jonathan e Moreno, definiti insieme tra i personaggi più intelligenti della casa, e con il dispiacere per l’uscita di Jonathan dal gioco.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI