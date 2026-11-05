Sky ha annunciato il cast della famiglia Vanger, la dinastia al centro di The Girl with the Dragon Tattoo, la serie in otto episodi tratta dal primo romanzo della trilogia Millennium di Stieg Larsson. Tra i nomi figurano Jonathan Pryce e Lena Olin. La serie arriverà anche in Italia.

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Il cast della famiglia Vanger

Jonathan Pryce, già visto in The Two Popes e Slow Horses, interpreta Henrik Vanger, amministratore delegato di Vanger Enterprises. Henrik è il proprietario dell’azienda che accoglie Mikael Blomkvist nella sua tenuta e gli affida un incarico delicato: risolvere il caso di Harriet, sua nipote, rimasto irrisolto per quarant’anni.

Attorno a lui ci sono James D’Arcy nei panni di Martin Vanger, Lena Olin in quelli di Isabella Vanger, Alun Armstrong come Harald Vanger, Jessica Raine come Cecilia Vanger e Paul Ready come Birger Vanger. Il quadro si completa con Camille Cottin, che sarà Erika Berger, la caporedattrice del giornale per cui lavora Blomkvist. Nel film del 2011 diretto da David Fincher quel ruolo era di Robin Wright, mentre Henrik Vanger aveva il volto di Christopher Plummer.

I protagonisti e gli altri interpreti

La serie ha come protagonisti David Oyelowo, visto in Silo, e Viola Prettejohn, lanciata da The Crown. Il primo interpreta Mikael Blomkvist ed è anche produttore esecutivo, la seconda dà il volto a Lisbeth Salander.

Del cast fanno parte anche Ariyon Bakare (Palmgren), Lee Ross (l’ispettore Gustaf Morell), Steve Wall (Otto Falk), Justin Salinger (Bjurman), Allan Corduner (Dirch Frode), Rochenda Sandall (Armansky) e Naomi Townsend (Mimmi Wu). Altri attori interpretano le versioni più giovani dei Vanger: Ingrid Keighley è la giovane Harriet, Danny Horn il giovane Henrik, Lucy Brown la giovane Isabella, Alastair Natkiel il giovane Harald, Ewan Labram il giovane Martin e Joseph Mason-Coombs il giovane Birger. Chiudono la lista Daniella Arthur-Kennedy (Pernilla Blomkvist), Enzo Cilenti (Greger Beckman), Dónall Ó Héalaí (Anders Ahlund) e Lochlann Ó Mearáin (Gottfried).

Otto episodi in arrivo anche su Sky Italia

La serie è prodotta da Left Bank Pictures, la stessa casa di The Crown, e porta la vicenda ai giorni nostri in otto episodi. Meghan Lyvers, managing director Scripted Originals di Sky, ha spiegato la scelta di puntare sulla dinastia svedese:

“The Vanger family, with its bitter rivalries and deeply buried secrets, sits at the heart of one of fiction’s most compelling mysteries, and our eight-part adaptation gives us the opportunity to explore this fascinating dynasty in greater depth than ever before.”

Amanda Coe, Steve Lightfoot e Angela LaManna firmano la sceneggiatura e sono produttori esecutivi. La regia è di Reinaldo Marcus Green, anche produttore esecutivo, con Andrea Harkin e Amy Neil. Tra i produttori esecutivi figurano anche Charlotte Moore e John Phillips per Left Bank e Sam Hoyle per Sky, mentre Nuala O’Leary è la produttrice della serie. Del reparto creativo fanno parte la scenografa Jo Finkel, il direttore della fotografia Yaron Orbach, la hair and make-up designer Sharon Martin e la costumista Nicole Fischnaller. Moore, amministratrice delegata di Left Bank, ha commentato:

“It’s wonderful to see The Girl with the Dragon Tattoo brought to life with actors of this calibre.”

Per la distribuzione, The Girl with the Dragon Tattoo sarà visibile su Sky nel Regno Unito, in Irlanda, in Italia, in Germania, in Svizzera e in Austria. Sony Pictures Television cura la distribuzione internazionale e ha presentato il titolo ai clienti globali nel listino 2026 MIPCOM. Left Bank Pictures è una società sostenuta da SPT e produce la serie in collaborazione con Jarowskij/Yellow Bird.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI