Da venerdì 6 novembre, alle 21.30, Avvocato Ligas debutta in prima visione in chiaro su TV8. Il protagonista è Luca Argentero, che per la prima volta approda sul canale nel ruolo di un avvocato penalista.

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Una rockstar delle aule di tribunale

Il personaggio si chiama Lorenzo Ligas ed esercita al Foro di Milano, dove unisce capacità legali fuori dal comune a metodi decisamente poco ortodossi. Affascinante e geniale, ma anche cinico e spregiudicato, in aula si muove con un talento che nessuno discute. Fuori dalle aule la sua vita privata è turbolenta e segnata da una marcata propensione a sabotare se stesso.

La svolta arriva quando il suo prestigioso studio lo mette alla porta, per l’incapacità di tenere separati il dovere e il piacere. Per risalire non può farcela da solo e trova un’alleata in Marta, una giovane praticante ancora piena di ideali, con cui si carica dei casi più intricati e apparentemente disperati. Entrambi sono convinti che nessuno sia colpevole prima che venga dimostrato il contrario e che chiunque meriti la difesa migliore: la sua.

Sei episodi e un cast di volti noti

La serie, primo legal drama Sky Original, conta sei episodi. La producono Sky Studios e Fabula Pictures, la regia è di Fabio Paladini e alla sceneggiatura si sono alternati Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Il punto di partenza è il romanzo Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti. di Gianluca Ferraris.

Accanto ad Argentero recitano Marina Occhionero, che interpreta la praticante Marta Carati, e Barbara Chichiarelli nei panni del pubblico ministero Annamaria Pastori, rivale di Ligas in tribunale. Gaia Messerklinger è Patrizia Roncella, l’ex moglie del protagonista, e Flavio Furno interpreta Paolo, il suo migliore amico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI