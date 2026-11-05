Il trailer di Diario di una Schiappa a Natale: Una Vacanza da Panico è online. Si tratta della nuova commedia animata delle feste tratta dai libri di Jeff Kinney, e insieme al filmato è stato diffuso il poster ufficiale. Il film uscirà in esclusiva su Disney+ il 4 dicembre.

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Il trailer e la data di uscita su Disney+

Nel filmato gli Heffley partono per un resort all-inclusive su un’isola chiamata Isla de Corales. Greg è sicuro che andrà a finire male e viene smentito quasi subito, mentre il viaggio si riempie di gag: un ragno gli cammina sulla testa, dei banchi di pesci lo scambiano per cibo. Il debutto sulla piattaforma è fissato per il 4 dicembre, in contemporanea in tutto il mondo.

Natale ai tropici per la famiglia Heffley

Il lungometraggio porta sullo schermo la storia del libro The Getaway, pubblicato negli Stati Uniti nel 2017. Con le festività in arrivo e lo stress che cresce, gli Heffley decidono all’ultimo momento di scappare in un resort all-inclusive su un’isola, nella speranza di riposarsi. Greg è il primo a storcere il naso davanti alla scelta. Tra una peripezia e l’altra, la famiglia scopre che il paradiso è diverso da come lo immaginava, e la fuga rischia di trasformarsi in un disastro.

Chi presta la voce ai personaggi

Nel doppiaggio originale Greg Heffley ha la voce di Jacob Isaac Peterson. Chris Diamantopoulos interpreta Frank, suo padre, ed Erica Cerra è Susan, sua madre. Hunter Dillon dà la voce a Rodrick, il sarcastico fratello maggiore, Gracen Newton a Manny, il minore, e Jude Zarzaur a Rowley, il migliore amico di Greg. Nel resto del cast ci sono Fred Armisen, nei panni dell’animatore del resort, Beau Bridges, in quelli del navigato Capitano Stubbard, Jeff Hiller, come assistente di volo di prima classe, e Keyla Monterroso Mejia, nel ruolo della receptionist.

Alla regia c’è Matt Danner, mentre la sceneggiatura e la produzione portano la firma dello stesso Kinney, autore della serie di libri bestseller da cui il film è tratto. La collezione dedicata a Diario di una Schiappa è già disponibile in streaming su Disney+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI