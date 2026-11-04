Giovedì 5 novembre, alle 21:15, il terzo Live Show di X Factor 2026 porta in scena la Jukebox Night: gli undici concorrenti ancora in gara affrontano i grandi successi degli anni Sessanta e Settanta. Salirà sul palco anche un ospite speciale, Fulminacci.

Al tavolo siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, che devono verificare quanto i loro artisti sappiano dare un’identità personale a brani che hanno segnato intere generazioni. Gli stili in ballo sono lontani tra loro, dal rock al pop, senza dimenticare i classici della canzone italiana.

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Le canzoni scelte dai quattro giudici

Si parte dalla squadra di Irama, dove Le Distanze si confronteranno con “Another Brick In The Wall, Part Two” dei Pink Floyd. Lenanie porta “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, mentre a Patrizia Napolano tocca “Tu si’ ‘na cosa grande” di Domenico Modugno, uno dei titoli più noti della tradizione napoletana.

Nella squadra di Francesco Gabbani, Giacomo Calò affronta “All by Myself” di Eric Carmen, una ballata che mette alla prova la voce, mentre gli Scraffs cambiano completamente registro con “God Save the Queen” dei Sex Pistols. Teo Bok, milanese, canta “Have You Ever Seen the Rain?” dei Creedence Clearwater Revival.

Paola Iezzi ha puntato su atmosfere diverse tra loro: camilla, ovvero Camilla Guerini, 23 anni di Rudiano, si cimenta con “Be My Baby” delle Ronettes, i Mad-Dog con “Rebel Rebel” di David Bowie e Manu con “Mi ritorni in mente” di Lucio Battisti. Jake La Furia ha due assegnazioni: Alex Fontana canta “Nights in White Satin” dei Moody Blues, mentre ALÌA, all’anagrafe Martina Cerutti, 19 anni di Desenzano del Garda, si misura con “Mamma Mia” degli ABBA, hit del 1975. In totale i brani italiani sono tre su undici, e con Teo Bok le tre lombarde in gara sono ALÌA, camilla e la stessa voce milanese della squadra di Gabbani.

Il regolamento resta quello delle puntate precedenti: gli artisti si esibiscono in due manche e i meno votati finiscono nello scontro finale, dove i giudici decidono l’eliminazione. Se il tavolo si spacca, l’ultima parola passa al pubblico attraverso il Tilt. Sul fronte delle scommesse, i bookmaker vedono più a rischio un concorrente della squadra di Irama: gli Scraffs sono quotati 2,50, Le Distanze 5,00.

Fulminacci ospite della serata

L’esibizione dell’ospite, Fulminacci, è pensata per inserirsi nelle atmosfere anni Sessanta e Settanta della puntata. Il cantautore romano arriva al talent dopo il Festival di Sanremo 2026, dove ha presentato “Stupida Sfortuna”, brano certificato disco di platino e vincitore del Premio della Critica “Mia Martini”. Ad aprile ha pubblicato “Calcinacci”, album disco d’oro seguito da un tour con date anche in Spagna, tra Madrid e Barcellona. Lo stesso titolo è diventato un cortometraggio, diretto dai Bendo e da Filiberto Signorello su scrittura di Giovanni Nasta.

Quando e dove vedere il terzo live

L’appuntamento è su Sky Uno, canale 108, giovedì 5 novembre alle 21:15, in streaming su NOW e disponibile anche on demand e su Sky Go. Chi preferisce il chiaro può recuperare la puntata martedì su TV8 e mercoledì su Cielo. Alla conduzione c’è ancora Giorgia, affiancata da Mariasole Pollio, che dalle 21 guida l’Ante Factor, la finestra dal backstage con concorrenti, giudici e ospiti prima dello spettacolo.

Accanto alla gara proseguono gli appuntamenti di contorno: il Daily, dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Sky e NOW, e Road To X Factor 2026, ogni mercoledì alle 21:15, che segue le prove e le assegnazioni dei brani lungo il percorso dei concorrenti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI