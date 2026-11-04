La quarta puntata del Tavolo di Che Tempo Che Fa va in onda domani sera, e Fabio Fazio ha preparato un cast di primo livello: da Carlo Conti a Roberto Saviano, passando per Nek e Max Angioni. L’appuntamento è sul Nove, dalle 21:15, con lo streaming su discovery+.

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I grandi nomi schierati da Fazio

L’ospite che farà più rumore è Carlo Conti, volto simbolo del servizio pubblico, che per una sera approda sull’altra rete e ricambia l’ospitata che Fazio gli aveva fatto a Tale e Quale Show. Con lui siedono Roberto Saviano e il direttore de Il Post Francesco Costa, chiamati a fare il punto sull’attualità, con uno sguardo anche alle elezioni di midterm negli Stati Uniti.

Ci sarà poi Max Angioni, novità del cast del GialappaShow, e Nek, in tv in queste settimane come coach della nuova edizione di The Voice Senior. Il parterre degli ospiti si chiude con Saverio Rosa, pluricampione mondiale di pesca in mare.

La squadra di casa

Intorno al Tavolo siede il gruppo consolidato delle ultime stagioni: Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Orietta Berti, Paolo Rossi, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Diego Abatantuono.

Quando e come vedere la puntata

La diretta parte domani, giovedì 5 novembre, alle 21:15 sul Nove e in streaming su discovery+. Nella formula si alternano alcuni incontri di Fazio con gli ospiti, tra temi di attualità e presentazione dei loro progetti, e le chiacchiere improvvisate attorno al Tavolo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI