Netflix ha fissato per martedì 1 dicembre l’esordio di Trinity, serie drammatica in otto episodi con Gugu Mbatha-Raw e Richard Madden. Va così a occupare il palinsesto invernale della piattaforma, che insieme all’annuncio ha pubblicato il primo trailer e alcune immagini in anteprima.

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La data d’uscita e il primo trailer

Gli otto episodi arrivano il primo giorno di dicembre. Con la data Netflix ha diffuso il trailer e una serie di scatti di scena che anticipano l’atmosfera del racconto e mettono al centro i due interpreti principali. Il debutto cade in pieno periodo natalizio, e chi segue la piattaforma può già segnarsi la ricorrenza.

Una ufficiale di marina e un segretario alla Difesa

Scritta da Jed Mercurio, la storia ruota attorno a una coraggiosa ufficiale di marina (Mbatha-Raw), che entra in relazione con il segretario alla Difesa, uomo dall’apparenza carismatica (Madden), e scopre poi che potrebbe trovarsi al centro di una cospirazione pericolosa. Mercurio è anche showrunner e produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi figurano pure Bradley Gardner, Wendy Mericle e Jimmy Mulville per HTM Television, mentre lo studio è 20th Television.

Il cast al completo

Insieme a Mbatha-Raw e Madden, il cast comprende Marcia Gay Harden, JD Pardo, Bruce Greenwood, Robert Wisdom, Kirk Acevedo, Ben Cotton, James Remar, Jason Ralph e Mark O’Brien, nomi che affiancano i due protagonisti lungo l’intero arco degli episodi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI