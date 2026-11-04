Il documentario Rob Lowe: The Outsider uscirà su Netflix il 24 novembre. Lo firma Chris Smith, regista di Tiger King e Fyre, e il trailer appena diffuso anticipa il contenuto: la vita e la carriera di uno degli interpreti simbolo della Hollywood anni Ottanta.

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Un progetto da due anni di lavoro

Il film dura un’ora e 31 minuti. Lo produce Chris Smith insieme a Sydney Schwartz e Stacy Smith per Library Films, mentre tra i produttori esecutivi compaiono lo stesso Lowe, Nick Liao, Adam Sachs e Jeff Ross, oltre a Marc Gurvitz, Jon Liebman e Zoe Rogovin. L’attore, che oggi ha 62 anni, ha raccontato che il documentario ha richiesto due anni di lavorazione e che alla proposta di Netflix ha reagito sentendosi “lusingato ma ansioso”.

Secondo la sinossi ufficiale, il film contiene interviste inedite a Lowe e alle persone a lui più vicine, alternate a materiale d’archivio e a uno sguardo sui momenti, pubblici e privati, che ne hanno segnato la formazione.

Dagli anni Ottanta al Brat Pack

Nel decennio d’oro della Hollywood giovanile, il cosiddetto Brat Pack, soprannome ispirato al Rat Pack di Frank Sinatra, riunì un gruppo di attori che cambiarono il volto del cinema americano. Insieme a Charlie Sheen, Emilio Estevez, Demi Moore, Judd Nelson e Molly Ringwald c’era Lowe, protagonista di pellicole come I ragazzi della 56ª strada, St. Elmo’s Fire, A proposito della notte scorsa…, Illegalmente tuo e Cattive compagnie. Poi la caduta: scandali sessuali, alcol, sostanze e malesseri nascosti dietro sorrisi smaglianti.

Il documentario segue anche la risalita, con la seconda vita artistica costruita sul piccolo schermo grazie a serie come The West Wing, che gli è valsa una candidatura all’Emmy, e Parks & Recreation.

Il trailer e lo scandalo del 1988

Nel film prendono la parola amici vecchi e nuovi. Demi Moore ricorda di aver avuto la sensazione che Lowe non fosse del tutto felice, mentre Gwyneth Paltrow dice di non essere mai stata con lui. Si torna anche sul video sessuale del 1988, vicenda esplosa quando emerse che una delle donne coinvolte era minorenne: l’attore ha sostenuto di non conoscerne l’età e non è mai stato incriminato.

Nel trailer Lowe espone una sua teoria, secondo cui si resta intrappolati nell’epoca in cui si diventa famosi:

Purtroppo avevo 17 anni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI