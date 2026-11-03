Nella prima serata di lunedì 2 novembre 2026 vince Rai1: I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere si ferma a 3.616.000 spettatori con il 22,51% di share, mentre il Grande Fratello Vip di Canale 5 non va oltre 1.866.000 spettatori e il 16,32%.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La fiction di Rai1 chiude la terza stagione

Protagonista della serie è Elena Sofia Ricci, interprete principale di un ciclo di puntate costruito sulle indagini attorno a un serial killer. La puntata andata in onda ieri sera è l’ultima della terza stagione e si piazza in testa alla classifica degli ascolti, davanti a tutti gli altri programmi in gara nella stessa fascia oraria.

Dietro Rai1, la serata degli altri canali

Sull’altro fronte c’è il Grande Fratello Vip, arrivato alla quindicesima diretta stagionale. Lo conduce Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ma il distacco dalla fiction resta ampio per tutta la serata.

Più indietro c’è Lo stato delle cose su Rai3, con Massimo Giletti tornato al timone, che raccoglie 1.117.000 spettatori (7,77%). Su Italia 1 Fast & Furious 7 si ferma a 837.000 spettatori (5,32%). Su La7 M – Il figlio del secolo totalizza 691.000 spettatori (4,06%), su Rete 4 Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro, 652.000 (5,16%) e su Rai2 Tramite amicizia 593.000 (3,32%).

Restano fuori dal confronto Tv8 e Nove, che ieri sera hanno trasmesso GialappaShow e Little big Italy: per entrambi i programmi i dati Auditel non sono disponibili.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI