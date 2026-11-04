Jason Statham e Guy Ritchie tornano a lavorare insieme: il thriller criminale Dogfight sarà il loro settimo film in coppia e il primo realizzato per Netflix. A darne notizia è stata la piattaforma stessa, che ha confermato la presenza di entrambi.

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Vendetta e criminali eccentrici nella Londra sotterranea

La storia è ambientata nel sottobosco criminale della capitale britannica e ruota attorno a una vendetta, con uno stile ben riconoscibile. Netflix ha anticipato che cosa aspettarci:

«una galleria di criminali eccentrici e tanta azione mozzafiato»

Ritchie firma sceneggiatura e regia e produce il film insieme a Statham, Ivan Atkinson e John Friedberg, con Black Bear, Toff Guy Films e Punch Palace Productions. Le riprese dovrebbero cominciare nel Regno Unito all’inizio del 2027. La trama per ora resta riservata e non sono stati annunciati né una data di uscita né altri interpreti. Black Bear, del resto, è dietro gran parte dei lavori recenti del regista, da In the Grey a Wife & Dog, mentre Statham partecipa con la sua Punch Palace.

Da Lock & Stock a Dogfight, quasi trent’anni di sodalizio

Tutto è cominciato nel 1998, quando Statham ottenne il suo primo ruolo al cinema in Lock & Stock – Pazzi scatenati, il film d’esordio alla regia di Ritchie. Sono seguiti Snatch – Lo strappo (2001), Revolver (2007), La furia di un uomo – Wrath of Man (2021) e Operation Fortune (2023). Viva La Madness, tratto dal romanzo di J.J. Connolly, ha chiuso le riprese a maggio 2026 e uscirà all’inizio del 2028. Dogfight è così il settimo progetto condiviso, ma soltanto il sesto a raggiungere il pubblico.

La doppia prima volta con Netflix e i progetti in arrivo

Per il regista è la seconda collaborazione con la piattaforma dopo The Gentlemen, la serie nata come espansione del film del 2019 e già rinnovata per una terza stagione, oggi in produzione. Per Statham è invece il debutto nel catalogo Netflix, che continua ad affiancare ai propri progetti protagonisti affermati del cinema d’azione, come ha fatto con Alan Ritchson, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth e Charlize Theron.

Entrambi hanno altri impegni in cantiere. Ritchie ha Wife & Dog, atteso a febbraio 2027, oltre alle nuove stagioni di Young Sherlock, The Gentlemen e MobLand; Statham sarà protagonista di The Beekeeper 2 e Jason Statham Stole My Bike, entrambi previsti per il 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI