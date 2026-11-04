Blue Eye Samurai ha finalmente una data: la seconda stagione della serie animata arriverà su Netflix il 19 gennaio 2027. L’annuncio è stato dato il 3 novembre 2026, giorno dell’anniversario del debutto della serie, e conferma che il ritorno avviene a oltre tre anni di distanza dai primi episodi.

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Sei nuovi episodi in arrivo a gennaio

La nuova stagione sarà composta da sei episodi, come confermato insieme all’annuncio. Netflix ha diffuso la notizia con un video e nuove immagini. Il periodo di gennaio era già stato indicato nell’agosto 2026 all’Anime NYC, dove la piattaforma aveva ufficializzato anche il futuro della serie. Il debutto del 19 gennaio 2027 cade a tre anni esatti dall’arrivo del primo capitolo nel catalogo, e Netflix ha scelto di celebrare proprio quel giorno.

Nuovi doppiatori e la missione londinese di Mizu

Il cast vocale si allarga con tre innesti: Jonathan Pryce dà la voce a Old Violet, Joel Kim Booster interpreta Priest Ando e Sherry Cola è Kuma. Torna invece Maya Erskine, che presta la voce alla protagonista Mizu.

La trama porta la guerriera dal Giappone alla capitale britannica, dove cerca i due uomini rimasti che potrebbero essere suo padre. A Londra dovrà fare i conti con nuovi alleati, vecchi nemici e i propri demoni interiori, mentre il racconto resta legato alle vicende giapponesi: Akemi, doppiata da Brenda Song, e Taigen, interpretato da Darren Barnet, dovranno orientarsi nel Castello di Edo sotto il governo di un nuovo e pericoloso shogun, mentre Ringo, a cui presta la voce Masi Oka, andrà alla ricerca di un nuovo scopo.

Una terza e ultima stagione nel 2028

Il percorso di Mizu ha già un orizzonte definito. Netflix ha rinnovato Blue Eye Samurai per una terza e ultima stagione, attesa nel 2028, e l’annuncio risale ad agosto. Alla produzione lavora lo studio d’animazione Blue Spirit, con Amber Noizumi e Michael Green come creatori, sceneggiatori e produttori esecutivi. Fanno parte della squadra anche Erwin Stoff, produttore esecutivo, e la regista Jane Wu.

Il primo capitolo ha costruito le proprie ambizioni su un’accoglienza importante: quattro Creative Arts Emmy Awards, tra cui quello per il miglior programma animato, e sei Annie Awards su sei candidature. Questi riconoscimenti hanno contribuito a rendere la serie uno dei titoli d’animazione più apprezzati del catalogo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI