Nella serata di martedì 3 novembre vince Tale e Quale Show: il varietà di Rai1 raccoglie 2.653.000 spettatori e il 18,8% di share. Su Canale5 il meglio di Zelig 30 si ferma al 10,8%, mentre su La7 DiMartedì arriva al 10,5% e nel daytime Ore 14 ottiene il 7,6%.

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Tale e Quale Show vince la prima serata

Il programma di Rai1, spostato al martedì per lasciare spazio alle celebrazioni della Giornata delle Forze Armate, ha richiamato 2.653.000 spettatori con il 18,8% di share. La puntata è stata vinta da Stefano Meloccaro, che ha interpretato Bruno Lauzi.

Su Canale5 il meglio di Zelig 30, condotto da Michelle Hunziker con Ale e Franz, ha radunato 1.276.000 spettatori con il 10,8%, nell’ultimo appuntamento con la formula del best of. Su Rete4 Verità Nascoste, con Milo Infante, è tornato a occuparsi del delitto di Garlasco e ha totalizzato 1.179.000 spettatori e l’8,3% di share.

Su La7 DiMartedì di Giovanni Floris ha raggiunto 1.600.000 spettatori con il 10,5%, a cui si aggiungono i 672.000 e il 9,8% della parte intitolata DiMartedì Più. Gli altri canali sono più indietro: su Rai2 Un uomo sopra la legge ha interessato 699.000 spettatori (4%), su Italia1 L’uomo d’acciaio 737.000 (4,6%), su Tv8 la replica di X Factor 563.000 (4,3%). Su Rai3 Filorosso, condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi, si è fermato a 287.000 spettatori e al 2,1%, dopo una presentazione seguita da 384.000 spettatori (1,9%).

L’access prime time e il preserale

Prima della prima serata, su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato 4.463.000 spettatori (21,5%), dopo i 4.130.000 di Cinque Minuti (20,6%). Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha raccolto 3.708.000 spettatori (18,3%) e La Ruota della Fortuna 4.199.000 (20,3%).

Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.914.000 spettatori e il 9,2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si è fermato a 1.101.000 (5,3%), mentre su Rai3 Un Posto al Sole ha richiamato 1.419.000 spettatori (6,8%). Nel preserale L’Eredità ha coinvolto su Rai1 4.518.000 spettatori con il 26,1%, contro i 2.592.000 e il 16,2% di Caduta Libera su Canale5.

Ore 14 e gli ascolti del daytime

Nel pomeriggio di Rai2 Ore 14 ha interessato 794.000 spettatori con il 7,6% di share, dopo i 654.000 e il 5,5% di 2 di Picche. Su Canale5 Uomini e Donne ha radunato 2.074.000 spettatori (22,5%), Tutto per la mia Famiglia ne ha ottenuti 1.609.000 (20%) e Amici 1.091.000 (14%). Su Rai1 Il Paradiso delle Signore ha conquistato 1.440.000 spettatori (18,1%) e Vita in Diretta 2.053.000 (18,7%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI