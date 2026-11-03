Tra i cacciatori di ricompense di Tracker sta per arrivarne uno nuovo, che non ha intenzione di farsi troppe domande. Si chiama Luke Kelsol e lo interpreta Josh Holloway, volto noto della televisione americana, che nella quarta stagione si troverà accanto a Colter Shaw.

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Un partner riluttante per Colter Shaw

L’apparizione è fissata per il 22 novembre, quando l’episodio intitolato That’s the Job, settimo della stagione, andrà in onda negli Stati Uniti su CBS. Per chi segue la serie dall’America, l’appuntamento è la domenica sera alle 21:00 ET/PT, con lo streaming live su Paramount+ Premium e l’episodio disponibile il giorno successivo per gli altri abbonati.

Il personaggio è un cacciatore di ricompense, un rewardist, esattamente come il protagonista interpretato da Justin Hartley. Cambia la bussola morale: Luke accetta un incarico senza chiedersi chi debba rintracciare né per quale motivo, perché per lui conta solo che il compenso sia adeguato. Quando la sua ultima missione finisce per intrecciarsi con quella di Colter, i due si ritrovano a collaborare, con una riluttanza reciproca. Per ora non è chiaro se quella di Luke resterà un’apparizione isolata o se la serie lo stia preparando a tornare.

Da Lost a Tracker: la carriera di Holloway

Per l’attore non è il primo ritorno sul piccolo schermo dopo il ruolo che lo ha reso celebre, quello di James “Sawyer” Ford in Lost. Negli anni lo abbiamo visto in Colony e in Intelligence, cancellata dopo tredici episodi, oltre che in un paio di stagioni di Yellowstone. In mezzo c’è anche il cinema, con una parte nel cast di Mission: Impossible – Protocollo fantasma. Più di recente è stato tra i protagonisti di Duster, il thriller di HBO Max che non è riuscito a lasciare il segno.

In Italia su Disney+ dal 25 novembre

Dall’Italia l’attesa è breve: la quarta stagione di Tracker debutta il 25 novembre su Disney+. Gli episodi arriveranno in streaming con cadenza settimanale, ogni mercoledì, e porteranno con sé anche l’ingresso di Luke nella storia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI