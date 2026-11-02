Questa sera, lunedì 2 novembre, Canale 5 trasmette la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, e la diretta comincia alle 22.00.

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Il televoto di stasera

In chiusura di serata arriva l’esito del televoto: il pubblico deve indicare chi salvare tra Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Alex Belli, Valeria Marini e Piera Meloni, e chi raccoglie meno preferenze lascia la casa in modo definitivo. Nelle ore che precedono la diretta i sondaggi online vedono in testa Alex Belli al 29,80%, seguito da Carmen Di Pietro con il 26,87%. Dietro ci sono Alessandro Varsi (12,63%) e Piera Meloni (12,42%), mentre Valeria Marini si attesta al 10,30% e Jonathan Kashanian al 7,98%. Si tratta di rilevazioni fatte sul web, che non hanno alcun peso sull’esito ufficiale.

Marina La Rosa è la prima finalista

Dentro la casa l’atmosfera si è fatta più tesa da quando il pubblico ha scelto Marina La Rosa come prima finalista di questa edizione, una decisione che lei non si aspettava. In studio ha raccontato così la sua emozione:

«mi sento emozionata perché, come dice Cesara, io sono sempre stata molto divisiva. Non sono una di quelle che ti sta simpatica. Questa scelta e sentire l’approvazione del pubblico è emozionante»

Giorni dopo ha ripreso ad attaccare Alex Belli, rimproverandogli di parlare soltanto per le telecamere senza mai raccontare qualcosa di sé:

«E tu, che tiri fuori di te? I tuoi sono sempre monologhi a favore della telecamera»

L’attore ha risposto subito:

«io sono quella roba lì. Lei, non saprà mai chi è veramente Alex Belli. A me degli altri non me ne frega niente. Io sono così»

Attriti e lacrime dentro la casa

Subito dopo l’attore ha parlato con Valeria Marini e Danto del ruolo che Marina sta ricoprendo nel gioco, dove a loro giudizio alimenta divisioni e tensioni. Con Danto la finalista ha cercato un faccia a faccia, finito con lui in lacrime.

Momenti complicati anche tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, con Carmen Di Pietro e Valeria Marini tirate in mezzo. Al centro della discussione c’è la relazione «tiepida» tra Roncaccia e Piera, che dentro e fuori la casa non emoziona nessuno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI