La trentesima stagione di Un Posto al Sole porta nuove puntate: dal 9 al 13 novembre la serie di Rai 3 va in onda ogni sera alle 20:50, dal lunedì al venerdì, con le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. La settimana ruota attorno al caso Mori, alla vendita dell’appartamento di Renato e a qualche ritorno inatteso.

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Il caso Mori e la fuga di Greta

Marina teme che le indagini, accelerate da Roberto, smascherino l’intesa segreta con Mori e la mettano nel mirino degli inquirenti. Nella puntata di lunedì 9 novembre Ferri prova a dare una mano a Cristina e Greta, ma una brutta notizia sul lavoro e una pressione mediatica sempre più difficile da reggere spingono la Fournier a una decisione tanto improvvisa quanto controproducente, presa in un momento di grande fragilità e senza valutarne le conseguenze: quella che sembra una semplice gita si trasforma in uno sbaglio dalle ricadute imprevedibili.

Martedì 10 novembre la partenza improvvisa di Greta rasserena solo in parte Marina, mentre Roberto è sempre più in apprensione. Damiano continua a seguire la pista suggerita da Ferri, ma a imprimere alle indagini una svolta rapida e drammatica è un colpo gobbo di Walter Scala.

Mercoledì Greta pensa di staccare la spina e di portare con sé la figlia per qualche giorno, ma l’idea si rivela un pessimo errore: la PM Cimmino si convince sempre più della sua colpevolezza, mentre Roberto spera di raggiungere la donna prima della polizia.

Giovedì 12 novembre la notizia del fermo di Greta scuote l’opinione pubblica e finisce al centro dell’attenzione dei media. Roberto e l’avvocato lavorano per arginare i danni e per stare vicino a una Cristina sconvolta, mentre Damiano non nasconde alla Cimmino i propri dubbi sulla colpevolezza della donna. La PM Lucia Cimmino, interpretata da Francesca Colapietro, aveva già sottoposto Greta a un interrogatorio serrato.

Venerdì 13 novembre la fuga da casa insieme a Cristina, che ha reso Greta quasi irreperibile, avrà conseguenze pesanti e porterà Roberto a una decisione importante per stare accanto alla figlia.

La vendita della casa e il sogno di Silvia e Michele

Lunedì il ritorno di Gianluca riporta un po’ di buonumore a Palazzo Palladini e riaccende ricordi e dinamiche che sembravano ormai superati e che potrebbero rimescolare più di un rapporto. L’atmosfera si incrina però quando Renato Poggi decide di mettere in vendita l’appartamento in cui vivono Silvia e Michele, e la scelta accende tensioni e malumori.

Martedì l’incontro casuale tra l’agente immobiliare incaricato della valutazione e Alberto Palladini risveglia nell’uomo la nostalgia per il palazzo che un tempo apparteneva alla sua famiglia. Non risulta confermata alcuna sua iniziativa concreta per acquistare l’immobile.

Giovedì la perizia sull’appartamento rischia di mandare in fumo il sogno di Silvia e Michele di comprarlo. Il giorno dopo i due provano a trovare con Renato una cifra che accontenti tutti, ma qualcuno potrebbe inserirsi nella trattativa come terzo incomodo e alimentare la tensione attorno alla casa.

Guerre fredde, ospiti e animali a Palazzo Palladini

Mercoledì Guido e Mariella si preparano a ricevere a Palazzo la visita di un ospite un po’ ingombrante. Il giorno dopo Guido porta avanti la sua guerra fredda senza sapere che nel cortile sta per verificarsi un imprevisto ad alta tensione, che coinvolge la cagnolina Bricca. Venerdì i two litigano per via del cane Diablo, ma sarà proprio l’animale a farli riappacificare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI