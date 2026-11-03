Da martedì 3 novembre il pomeriggio di Rai2 ritrova “La porta magica”, il programma di Andrea Delogu che raggiunge la terza edizione. Va in onda dal lunedì al venerdì alle 17, con una novità che la conduttrice racconta con entusiasmo: i gender reveal fatti in studio.

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I gender reveal arrivano in studio

Chi passa il tempo sui social conosce bene queste feste. Una coppia in attesa riunisce amici e parenti e svela il sesso del nascituro tagliando una torta con la crema colorata dentro, facendo volare palloncini e coriandoli oppure accendendo fumogeni. Il blu indica un maschio, il rosa una femmina. Lo stesso meccanismo arriva ora in trasmissione: i futuri genitori si presenteranno in studio con una busta sigillata, che contiene il responso dell’ecografia morfologica, da cui si capisce se nascerà un maschietto o una femminuccia.

La busta sarà aperta soltanto dagli autori, gli unici autorizzati a farlo, così da preparare lo studio con palloncini, pupazzi e oggetti colorati. Di fumogeni non se ne parla («me li hanno vietati perché siamo al chiuso», scherza Delogu). La conduttrice scoprirà il sesso del bebè insieme ai genitori, ai loro amici e ai parenti, che saranno in collegamento.

«Lo so, è un po’ una follia, ma io amo i “gender reveal”. Perdo ore sui social a guardare video di questo genere, mi divertono le reazioni di genitori, amici e parenti. Ho pensato che anche al pubblico potessero piacere»

Come sottofondo si sentirà “Sarà lui? Sarà lei?”, il brano diventato un tormentone dei gender reveal. Lo stesso Mario Forte, il cantante napoletano con una storia importante da raccontare, sarà ospite in una puntata.

Le conferme nel cast e i nuovi arrivi

Restano al fianco di Delogu i maestri di ballo Simone Di Pasquale e Nikita Perotti. Entrano nella squadra lo showman Antonio Mezzancella e la food blogger Stella Menna. A produrre il programma è CastaDiva, in collaborazione con la Direzione Intrattenimento DayTime di Rai e Small World IFT.

Le storie della prima settimana

Come nelle edizioni precedenti, al centro ci sono le persone comuni e i loro racconti, con la voglia di rimettersi in gioco: si affidano alla porta magica per esprimere un desiderio e trasformarlo in realtà.

Nella puntata inaugurale, quella del 3 novembre, l’ospite è Filomena Lamberti, sopravvissuta alla violenza del marito e a un’aggressione con l’acido. Il giorno dopo tocca a Domenico Lucifora, l’insegnante che durante una gita a Praga mise in salvo diciannove studenti dopo il malore dell’autista del pullman. Giovedì 5 novembre Delogu incontra Graziella, ex maestra che sogna di vivere per un giorno l’atmosfera de “Il Paradiso delle Signore“.

Il primo gender reveal è in calendario venerdì 6 novembre e lo vivranno Gianni e Federica, già protagonisti della scorsa edizione: avevano realizzato il sogno del viaggio di nozze, rimandato a lungo, e ora aspettano un bambino. Nella stessa settimana ci sono anche Giuseppina e Rito, una coppia che ha scelto l’affido familiare e ha accolto tre fratelli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI