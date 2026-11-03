Disney ha confermato il rinnovo di Coven Academy per una seconda stagione. La serie soprannaturale young adult creata da Tim Federle va quindi avanti, dopo il riscontro ottenuto con il primo ciclo di episodi.

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I numeri che hanno spinto la piattaforma a rinnovare

Gli ascolti del debutto sono stati convincenti. La prima stagione conta 21 capitoli brevi e, nelle prime tre settimane in catalogo, ha totalizzato nel mondo 20,3 milioni di ore di visione, secondo i dati diffusi da Disney. Si è aggiunta una spinta importante dai social: il primo episodio è arrivato anche su TikTok, Instagram e YouTube, dove nell’insieme ha superato i 30 milioni di visualizzazioni.

La messa in onda della prima stagione è stata divisa in due momenti. Nove capitoli sono passati su Freeform il 1° ottobre, mentre i restanti sono approdati il giorno dopo su Disney+ e Hulu, segno di una serie nata per un pubblico più maturo rispetto ai tradizionali prodotti per ragazzi.

La trama e il cast

La storia ruota attorno a tre giovani streghe e ai loro coetanei stregoni, tutti allievi di un collegio magico d’élite in cui il potere conta più di ogni altra cosa, i segreti possono rivelarsi letali e i sentimenti finiscono spesso per trasformarsi in una debolezza. Stretti tra antiche guerre sovrannaturali e attrazioni proibite, i protagonisti devono scegliere quanto spingersi avanti per difendere la propria città e se stessi.

Il cast mescola giovani promesse e nomi già noti al pubblico televisivo e cinematografico. Malina Pauli Weissman interpreta Briar, Malachi Barton è Jake, Jordan Leftwich veste i panni di Sasha, Ora Duplass quelli di Tegan e Louis Thresher quelli di Ollie. Completano il quadro Tiffani Thiessen, nel ruolo di Miss Graves, e Devon Sawa, che compare come guest star nei panni del signor Cole.

Che cosa sappiamo della seconda stagione

Sui tempi di uscita, però, Disney non si è ancora sbilanciata: non è stata comunicata alcuna data né il numero di episodi della nuova stagione. Tim Federle ha intanto accennato ad alcune possibili direzioni narrative, indicando nel rapporto tra madri e figlie e nella forza che nasce dalla loro alleanza uno degli snodi su cui potrebbe concentrarsi il racconto.

Dietro la serie c’è la Chorus Boy Productions dello stesso Federle, affiancata da Disney Kids & Family. Tra i produttori esecutivi della prima stagione figurano Darren Swimmer, Todd Slavkin, Amanda Row e Bronwyn North-Reist.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI