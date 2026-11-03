Il capitano più anticonformista della gendarmeria francese torna con quattro casi inediti: da sabato 7 novembre Sky Investigation trasmette un nuovo episodio di Capitaine Marleau ogni settimana alle 21.15, fino al 28 novembre, anche on demand e in streaming su Now.

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Quattro sabati con la chapka

Il berretto di pelliccia e i panni della detective tornano a Corinne Masiero, diretta come sempre da Josée Dayan, regista storica della serie. Il meccanismo resta lo stesso: indagini intricate, una protagonista che legge nelle pieghe della psicologia dei sospettati e un cast di ospiti che cambia a ogni puntata. In Italia gli episodi arrivano adesso, ma non sono una novità assoluta: il capitolo 39 risulta girato nel 2024 con la partecipazione di France Télévisions e RTBF, quindi nel Paese d’origine è già andato in onda. Il catalogo della piattaforma contava finora 37 episodi, e questi quattro sono i primi a essere aggiunti.

Sulla numerazione le schede non concordano del tutto: “Il prezzo della fratellanza”, in onda il 7 novembre, compare come terzo episodio della quarta stagione e dura 105 minuti, mentre la puntata successiva è accreditata con una durata di 90 minuti.

Tra la forgia e la Senna

Si comincia con un delitto che scuote una scuola d’eccellenza per artigiani, dove viene trovato senza vita Antoine, un giovane apprendista fabbro. Marleau concentra l’attenzione su Maëlle, allieva orologiaia di talento e spirito nomade quanto il suo, decisa a diplomarsi a ogni costo. La notte dell’omicidio viene distrutta la preziosa pendola che avrebbe dovuto presentare alla commissione d’esame, e il sospetto che a sabotarla sia stato proprio Antoine apre l’ipotesi di una ritorsione finita male. La ragazza si dichiara estranea ai fatti e la comunità la difende compatta, ma le zone d’ombra restano, in un ambiente chiuso dove vigono regole di origine medievale e la legge del silenzio è difficile da incrinare. Tra gli ospiti figurano Thierry Frémont, Helena Noguerra, Alexis Desseaux e Fleur Fitoussi.

Il sabato seguente l’indagine si sposta in Normandia, dove il cadavere di una donna riaffiora a bordo di un traghetto che collega le due rive della Senna. Le ipotesi si moltiplicano: c’è Argann, appena uscito dal carcere e con vecchi rancori verso la vittima, ma pesano anche le battaglie che la donna conduceva contro la costruzione di un ponte destinato a chiudere l’attività del traghetto. Alcuni versi firmati da un autore anonimo complicano tutto e spostano l’attenzione su una relazione clandestina: Vickie, artista e sorella minore della vittima, frequenta in segreto Félix, il capitano dell’imbarcazione. Nel cast ci sono Anthony Delon, Nine d’Urso, Virgile Bramly e Jules Benchetrit.

Un rapimento sulla Costa Azzurra e un padre in fuga

Il 21 novembre la vicenda si sposta a Saint-Tropez, dove Marleau deve battere il tempo: è stato rapito Raphaël, nipote del facoltoso Léonard Michelli, interpretato da Mathieu Carrière. La determinazione dei sequestratori emerge da un pacco recapitato in caserma, con dentro l’orecchio mozzato del ragazzo. Mentre si cerca di rintracciarlo vivo, un elemento fuori posto complica il quadro, ovvero il corpo di un fotografo paparazzo rinvenuto sulla spiaggia più nota della località. Accanto a Masiero recitano Marie-Josée Croze, Davy Sardou e il comico Smaïn.

La programmazione si chiude il 28 novembre con “Presunti colpevoli”: la vittima è Virginie Pérodain, che gestiva con dedizione una struttura dedicata al reinserimento degli ex detenuti. I sospetti si concentrano su Jacques Aliberti (Jean-Marc Barr), rapinatore uscito dal carcere grazie al sostegno della stessa Pérodain, visto con lei poco prima del delitto e ora introvabile. Seguendo la traccia di un violento scontro tra i due, Marleau si trova davanti Anne Aliberti (Alice Pol), figlia del fuggitivo, diventata magistrato nonostante un’infanzia segnata dalla figura paterna. Il nodo dell’episodio è la sua scelta: collaborare o rischiare carriera e matrimonio per proteggere il padre. Completano il cast Mathilda May e Anne Le Ny.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI