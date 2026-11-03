Lunedì 2 novembre in prima serata ha vinto con distacco Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia su Rai1, che ha avuto 3.649.000 spettatori con il 22.44% di share. Su Canale5 il Grande Fratello Vip si è fermato a 1.933.000 spettatori e al 16.68%.

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Il divario tra la fiction di Rai1 e il reality di Canale5

I numeri sono in total audience e comprendono quindi anche chi ha guardato i programmi in streaming. Per il reality va aggiunto il segmento Night, che ha toccato 885.000 spettatori con il 23.93% di share.

Come sono andate le altre reti

Passando agli altri canali, Tramite amicizia su Rai2 ha raccolto 596.000 spettatori (3.3%), mentre Fast & Furious 7 su Italia1 ne ha tenuti davanti al video 843.000 con il 5.3%. Su Rai3 la presentazione ha avuto 1.064.000 spettatori (5.29%) e Lo Stato delle Cose è poi salito a 1.131.000 (7.77%). Su Rete4 la presentazione è stata vista da 705.000 spettatori (3.47%), poi Quarta Repubblica ha totalizzato 658.000 spettatori (5.14%).

Su La7 M – Il Figlio del Secolo ha raggiunto 695.000 spettatori (4.03%). Su Tv8 la presentazione si è fermata a 774.000 (3.89%), poi GialappaShow è salito a 809.000 spettatori (5.32%). Sul Nove Little Big Italy ha radunato 516.000 spettatori (2.95%), mentre Il Vincitore ne ha portati 368.000 (2.6%).

Uomini e Donne va bene nel daytime

Anche il daytime di Canale5 ha dato soddisfazioni: ieri Uomini e Donne ha ottenuto buoni ascolti e si è confermato uno dei punti di forza del pomeriggio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI