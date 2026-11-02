La sfida per il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 16″ entra nel vivo: la settima puntata del varietà va in onda su Rai1 martedì 3 novembre alle 21.30, un giorno prima della consueta collocazione del mercoledì. Carlo Conti conduce in diretta dagli studi romani intitolati a Fabrizio Frizzi.

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Il cambio di palinsesto e la serata solidale

Lo spostamento non dipende da una pausa né da una cancellazione. La Rai ha anticipato l’appuntamento per lasciare libera la serata del 4 novembre, quando si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Dal mercoledì successivo il programma torna nella sua collocazione abituale: l’ottava puntata è in calendario l’11 novembre, mentre la finale arriverà il 18.

La serata avrà anche un risvolto solidale. In occasione della campagna “I Giorni della Ricerca” di AIRC, Conti, da anni Ambassador dell’associazione, inviterà il pubblico, insieme alla giuria e agli artisti, a sostenere il lavoro dei ricercatori.

Le nuove trasformazioni in gara

La puntata precedente si era chiusa con la vittoria di Selma, prima con 86 punti grazie a una prova dedicata a Dionne Warwick ne La voce del silenzio. Dietro di lei si erano piazzati Andrea Perroni, con 82 punti per 1950 di Amedeo Minghi, e Roberta Morise, con 73 punti per It’s a Heartache di Bonnie Tyler. Maddalena Corvaglia e Vladimir Randazzo condividevano il quarto posto.

Ora gli undici protagonisti tornano in scena con vesti nuove: Jasmine Carrisi sarà Claudia Mori, Maddalena Corvaglia si misurerà con Nicole Kidman, Roberta Morise con Noemi, Paola Perego con Patti Smith, Anna Pettinelli con Wanda Osiris, mentre Selma, reduce dal trionfo, proverà a ripetersi interpretando Donna Summer. Stefano Meloccaro omaggerà Bruno Lauzi, Max Paiella affronterà Phil Collins, Andrea Perroni vestirà i panni di Vasco Rossi e Vladimir Randazzo quelli di Francesco Sarcina. C’è poi il “duetto impossibile” di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che questa volta formeranno una coppia sorprendente: Frank Sinatra e Lino Banfi.

La giuria e il voto del pubblico

Le esibizioni saranno giudicate da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per l’occasione da due ospiti speciali: Serena Rossi, che il programma lo ha già vinto in passato e ne conosce bene i meccanismi, e il conduttore Nicola Savino. Tutti dovranno stilare la propria classifica e contribuire al verdetto della serata. Anche chi guarda da casa potrà votare attraverso i social del programma, Instagram, Facebook e X: le tre performance più votate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, da sommare ai punteggi della giuria.

Al termine della puntata sarà proclamato un nuovo vincitore, mentre la classifica generale aggiornata renderà ancora più serrata la corsa al titolo. Le interpretazioni sono tutte dal vivo, con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. Il lavoro dietro le quinte, tra trucco, acconciature, costumi e preparazione artistica, punta a rendere ogni trasformazione fedele all’originale. I concorrenti sono seguiti giorno per giorno dai vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time con Endemol Shine Italy, per la regia di Maurizio Pagnussat.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI